أسر قيادي حوثي كبير .. ضبطه الجيش الوطني بجبهة حيران .. تعرَّف عليه

تمكـنت منـه القوات ظهـر أمس أثناء تقدمها في الوادي شمـالي محافظة حجة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، ظهر أمس، من أسر قيادي حوثي كبير في جبهة وادي حيران أثناء تقدمها في الوادي - شمالي محافظة حجة.

والقيادي الميداني الذي تمّ ضبطه يُدعى "وضاح أحمد حسين دهمان"، وهو المسؤول الثقافي في جبهة ميدي وحيران ومدير مكتب القيادي الحوثي البارز "أحمد المدومي"؛ المسؤل الثقافي بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.