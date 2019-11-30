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فتح عقبة "حزنة" بعد إغلاقها أكثر من 24 ساعة

انهيارات متعددة ووجود أمني لضمان سلامة مرتاديها

أعادت الجهات الأمنية وذات العلاقة فتح الطريق بعقبة "حزنة" في الاتجاهَيْن، وذلك بعد إغلاقها بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتاديها.

ووجدت الجهات الأمنية الموجودة في الموقع انهيارات كثيرة في العقبة التي أُغلقت منذ مساء البارحة، وأُعيد فتحها قبل قليل بسبب كثرة الانهيارات.

وتمركز رجال المرور بالباحة من بعد عصر أمس في عقبة "حزنة" لمتابعة الانهيارات التي كانت في مواقع عدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إزالتها، حتى تم الانتهاء من إزالة العوائق بعد أكثر من 24ساعة، وإعادة فتحها لمرتاديها.

ومن جانب آخر، تعرَّض ثلاثة أشخاص مساء اليوم السبت لإصابات بليغة نتيجة حادث تصادم، تعرضوا له في "برحرح"؛ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عقبة حزنة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح عقبة "حزنة" بعد إغلاقها أكثر من 24 ساعة
سبق

أعادت الجهات الأمنية وذات العلاقة فتح الطريق بعقبة "حزنة" في الاتجاهَيْن، وذلك بعد إغلاقها بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتاديها.

ووجدت الجهات الأمنية الموجودة في الموقع انهيارات كثيرة في العقبة التي أُغلقت منذ مساء البارحة، وأُعيد فتحها قبل قليل بسبب كثرة الانهيارات.

وتمركز رجال المرور بالباحة من بعد عصر أمس في عقبة "حزنة" لمتابعة الانهيارات التي كانت في مواقع عدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إزالتها، حتى تم الانتهاء من إزالة العوائق بعد أكثر من 24ساعة، وإعادة فتحها لمرتاديها.

ومن جانب آخر، تعرَّض ثلاثة أشخاص مساء اليوم السبت لإصابات بليغة نتيجة حادث تصادم، تعرضوا له في "برحرح"؛ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
08:35 PM

فتح عقبة "حزنة" بعد إغلاقها أكثر من 24 ساعة

انهيارات متعددة ووجود أمني لضمان سلامة مرتاديها

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أحمد العبدالله - الباحة
0
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أعادت الجهات الأمنية وذات العلاقة فتح الطريق بعقبة "حزنة" في الاتجاهَيْن، وذلك بعد إغلاقها بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتاديها.

ووجدت الجهات الأمنية الموجودة في الموقع انهيارات كثيرة في العقبة التي أُغلقت منذ مساء البارحة، وأُعيد فتحها قبل قليل بسبب كثرة الانهيارات.

وتمركز رجال المرور بالباحة من بعد عصر أمس في عقبة "حزنة" لمتابعة الانهيارات التي كانت في مواقع عدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إزالتها، حتى تم الانتهاء من إزالة العوائق بعد أكثر من 24ساعة، وإعادة فتحها لمرتاديها.

ومن جانب آخر، تعرَّض ثلاثة أشخاص مساء اليوم السبت لإصابات بليغة نتيجة حادث تصادم، تعرضوا له في "برحرح"؛ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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