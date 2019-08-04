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"الفيصل": السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع ولا تشارك في المهاترات

قال في مؤتمر صحفي: المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الحجاج من أي مكان دون تمييز

قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الأحد: إن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز، متابعاً: نعمل هذا العام تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة برئاسة #ولي_العهد وفخور بالمجموعة التي أعمل معها في #مكة_المكرمة لخدمة الحجاج.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم أن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كل القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وقال رداً على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية: "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف: "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".

وكشف "الفيصل" أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصاً كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وأضاف: نسعى أن تكون #مكة_المكرمة و#المشاعر_المقدسة مدينة ذكية، ونحن نتشرف أن نكون وسيلة ومجتمع إصلاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع ولا تشارك في المهاترات
سبق

قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الأحد: إن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز، متابعاً: نعمل هذا العام تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة برئاسة #ولي_العهد وفخور بالمجموعة التي أعمل معها في #مكة_المكرمة لخدمة الحجاج.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم أن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كل القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وقال رداً على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية: "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف: "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".

وكشف "الفيصل" أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصاً كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وأضاف: نسعى أن تكون #مكة_المكرمة و#المشاعر_المقدسة مدينة ذكية، ونحن نتشرف أن نكون وسيلة ومجتمع إصلاح.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
03:14 PM

"الفيصل": السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع ولا تشارك في المهاترات

قال في مؤتمر صحفي: المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الحجاج من أي مكان دون تمييز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الأحد: إن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز، متابعاً: نعمل هذا العام تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة برئاسة #ولي_العهد وفخور بالمجموعة التي أعمل معها في #مكة_المكرمة لخدمة الحجاج.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم أن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كل القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وقال رداً على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية: "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف: "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".

وكشف "الفيصل" أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصاً كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وأضاف: نسعى أن تكون #مكة_المكرمة و#المشاعر_المقدسة مدينة ذكية، ونحن نتشرف أن نكون وسيلة ومجتمع إصلاح.

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