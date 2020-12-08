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مصر.. 415 حالة إيجابية جديدة بكورونا و19 وفاة وتعافي 202

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 415 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 19 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان له اليوم، أن 202 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالات.

وأشار "مجاهد"؛ إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 118847 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6790 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد

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مصر.. 415 حالة إيجابية جديدة بكورونا و19 وفاة وتعافي 202
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 415 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 19 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان له اليوم، أن 202 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالات.

وأشار "مجاهد"؛ إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 118847 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6790 حالة وفاة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:49 AM

مصر.. 415 حالة إيجابية جديدة بكورونا و19 وفاة وتعافي 202

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 415 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 19 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان له اليوم، أن 202 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالات.

وأشار "مجاهد"؛ إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 118847 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6790 حالة وفاة.

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