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روسيا تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ"

طالبت بإنشاء آلية للتحقق من تنفيذها

دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم (الاثنين)، إلى تطبيق صارم للهدنة، في ظل استمرار المعارك في ناجورني كاراباخ، ما يمثل انتهاكا لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت الماضي.

ورغم استمرار المعارك، ذكر "لافروف" أن "الجهود في محلها"، داعيا إلى إنشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

من جانبه، بين "مناتساكانيان" أن "مشاورات جارية في هذا الخصوص، لا سيما مع الصليب الأحمر.

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الأسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

ورغم فشل حوالي ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والأمريكيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والأذربيجانيين بالعودة إلى المفاوضات حول وضع ناجورني كاراباخ، ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

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روسيا تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ"
سبق

دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم (الاثنين)، إلى تطبيق صارم للهدنة، في ظل استمرار المعارك في ناجورني كاراباخ، ما يمثل انتهاكا لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت الماضي.

ورغم استمرار المعارك، ذكر "لافروف" أن "الجهود في محلها"، داعيا إلى إنشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

من جانبه، بين "مناتساكانيان" أن "مشاورات جارية في هذا الخصوص، لا سيما مع الصليب الأحمر.

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الأسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

ورغم فشل حوالي ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والأمريكيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والأذربيجانيين بالعودة إلى المفاوضات حول وضع ناجورني كاراباخ، ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:06 PM

روسيا تدعو إلى تطبيق صارم لهدنة "ناجورني كاراباخ"

طالبت بإنشاء آلية للتحقق من تنفيذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم (الاثنين)، إلى تطبيق صارم للهدنة، في ظل استمرار المعارك في ناجورني كاراباخ، ما يمثل انتهاكا لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت الماضي.

ورغم استمرار المعارك، ذكر "لافروف" أن "الجهود في محلها"، داعيا إلى إنشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

من جانبه، بين "مناتساكانيان" أن "مشاورات جارية في هذا الخصوص، لا سيما مع الصليب الأحمر.

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الأسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

ورغم فشل حوالي ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والأمريكيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والأذربيجانيين بالعودة إلى المفاوضات حول وضع ناجورني كاراباخ، ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

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