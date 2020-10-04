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مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

قلّد مدير شرطة محافظة ينبع العقيد مهندس محمد علي الغامدي، نادر عودة الصبحي، رتبته الجديدة "نقيب" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

جاء ذلك بحضور مدير شعبة شؤون الأمن العقيد موسى مرزوق العنمي، ومدير شعبة الشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد لافي الجهني.

وبارك "الغامدي" له هذه الترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.

وأعرب "الصبحي" عن سعادته بهذه الترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"
سبق

قلّد مدير شرطة محافظة ينبع العقيد مهندس محمد علي الغامدي، نادر عودة الصبحي، رتبته الجديدة "نقيب" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

جاء ذلك بحضور مدير شعبة شؤون الأمن العقيد موسى مرزوق العنمي، ومدير شعبة الشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد لافي الجهني.

وبارك "الغامدي" له هذه الترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.

وأعرب "الصبحي" عن سعادته بهذه الترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:59 PM

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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قلّد مدير شرطة محافظة ينبع العقيد مهندس محمد علي الغامدي، نادر عودة الصبحي، رتبته الجديدة "نقيب" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

جاء ذلك بحضور مدير شعبة شؤون الأمن العقيد موسى مرزوق العنمي، ومدير شعبة الشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد لافي الجهني.

وبارك "الغامدي" له هذه الترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.

وأعرب "الصبحي" عن سعادته بهذه الترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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