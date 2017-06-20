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أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنه

شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.

وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.

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أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنه
سبق

شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.

وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:06 PM

أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.

وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.

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200 مليون

26 ديسمبر
24,030
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