تعاملات الأربعاء.. برنت عند 79.11 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" تسليم فبراير استقرت مسجلة 76.03

ارتفع خام "برنت" هامشيًا خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

وتلقت أسعار الخام دعمًا من تأخير كل من بريطانيا وفرنسا قرار تطبيق مزيد من القيود المتعلقة بالجائحة قبل نهاية العام، لكن في الوقت نفسه أدى تراجع عدد الموظفين في سوق العمل نتيجة الجائحة إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة الكريسماس في الولايات المتحدة.

من جانبه، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن إنتاج النفط قد يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول مايو ويسجل 11.33 مليون برميل يوميًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.2% إلى 79.11 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير مسجلة 76.03 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، بيانات المخزونات الرسمية.