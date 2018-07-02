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إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

‏‫"مُنشآت" عبر حسابها في تويتر: التستر التجاري جريمة تجارية.. الشكاوى ترفع لـ "التجارة"

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن التستر التجاري يعتبر جريمة تجارية.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء على تويتر على أحد الاستفسارات الواردة لها عن التستر التجاري حيث قالت : " التستر التجاري يعتبر جريمةً تجاريةً مخالفةً للنظام وتوجّه المستفسرين في وجود أي شكوى للتواصل فورًا مع وزراة التجارة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫"مُنشآت" عبر حسابها في تويتر: التستر التجاري جريمة تجارية.. الشكاوى ترفع لـ "التجارة"
سبق

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن التستر التجاري يعتبر جريمة تجارية.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء على تويتر على أحد الاستفسارات الواردة لها عن التستر التجاري حيث قالت : " التستر التجاري يعتبر جريمةً تجاريةً مخالفةً للنظام وتوجّه المستفسرين في وجود أي شكوى للتواصل فورًا مع وزراة التجارة".

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:05 PM

‏‫"مُنشآت" عبر حسابها في تويتر: التستر التجاري جريمة تجارية.. الشكاوى ترفع لـ "التجارة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
363

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن التستر التجاري يعتبر جريمة تجارية.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء على تويتر على أحد الاستفسارات الواردة لها عن التستر التجاري حيث قالت : " التستر التجاري يعتبر جريمةً تجاريةً مخالفةً للنظام وتوجّه المستفسرين في وجود أي شكوى للتواصل فورًا مع وزراة التجارة".

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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