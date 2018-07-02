‏‫"مُنشآت" عبر حسابها في تويتر: التستر التجاري جريمة تجارية.. الشكاوى ترفع لـ "التجارة"

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن التستر التجاري يعتبر جريمة تجارية.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء على تويتر على أحد الاستفسارات الواردة لها عن التستر التجاري حيث قالت : " التستر التجاري يعتبر جريمةً تجاريةً مخالفةً للنظام وتوجّه المستفسرين في وجود أي شكوى للتواصل فورًا مع وزراة التجارة".