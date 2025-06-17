بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة
وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة
سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.
الرياض
فيروس كورونا الجديد
بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة
محمد المواسي
سبق
2020-06-17
سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:50 PM
بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة
وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة
سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.