بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة

وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة

سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.