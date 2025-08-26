النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على آخر تحديث لعدد الحجاج في طيبة الطيبة

وفقاً لإحصائية حركة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 448119 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274587 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173509 حجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على آخر تحديث لعدد الحجاج في طيبة الطيبة
سبق

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 448119 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274587 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173509 حجاج.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:44 AM

تعرّف على آخر تحديث لعدد الحجاج في طيبة الطيبة

وفقاً لإحصائية حركة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,886

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 448119 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274587 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173509 حجاج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,352

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة