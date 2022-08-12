النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

"رويترز": سلطنة عمان وقعت على قرض بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية

يعزز خزينة الدولة ويسدد من إصدار سندات دولية

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وأوضح المصدران أن القرض الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، سيعزز خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"رويترز": سلطنة عمان وقعت على قرض بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وأوضح المصدران أن القرض الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، سيعزز خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:32 PM

"رويترز": سلطنة عمان وقعت على قرض بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية

يعزز خزينة الدولة ويسدد من إصدار سندات دولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
470

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وأوضح المصدران أن القرض الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، سيعزز خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,265
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة