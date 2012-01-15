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العلامة الفاخرة "بورش" تفتح فندق "المليارديرات" في السعودية.. شاهد التفاصيل

ضمن مجموعة 15 فندقًا

كشفت وزارة السياحة السعودية عن إنشاء أول فندق بورش ديزاين في الشرق الأوسط، وستكون المملكة أول دولة تحتضن فندقًا يرتبط بالعلامة التجارية الفاخرة.

ونشر حساب وزارة السياحة على تويتر توقيعًا أبرمته دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية، وهي العلامة التجارية المالكة لفنادق شتايجنبرجر، شراكة مع مجموعة بورش ديزاين؛ لإطلاق مجموعة من 15 فندقًا من فنادق شتايجنبرجر بورش ديزاين حول العالم، ومن المقرر أن يكون الفندق الأول في السعودية.

ويضم فندق شتايجنبرجر بورش ديزاين في السعودية تصميم بورش المميز، وضيافة شتايجنبرجر الفاخرة، عبر مجموعة من 150 غرفة، مع مطعم وردهة ومساحات اجتماعية واسعة، وسيكون هناك تركيز كبير على الصحة والاستجمام، مع مرافق للصحة والتجميل عالمية المستوى، تكتمل بصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي فاخر.

وأكد قصي الفخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية السعودي، أنه من خلال هذا التعاون الذي سينتج عنه عروض الضيافة الأولى من نوعها نواصل تعزيز عروض السياحة في المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة".

وتعرف فنادق "بورش ديزاين" في الولايات المتحدة، بأنها مكان فاخر ومترف ومميز للعيش بالنسبة إلى المشاهير والأثرياء من أصحاب المليارات، وفي برج بورش ديزاين في ميامي المكون من 60 طابقًا، يجذب شديدي الثراء بسرعة كبيرة للغاية، وسكنه ما يزيد على 22 مليارديرًا "2% من إجمالي مليارديرات العالم"، واشتروا وحدات سكنية في البرج.

ومن المتوقع أن يشمل فندق بورش المملكة نفس خدمات برج بورش بميامي الأمريكية؛ مثل قاعة سينما ومنتجع صحي وحمامات سباحة في كل وحدة. والمبنى مزود بمصاعد يمكنها نقل المليارديرات وسياراتهم الفارهة مباشرة إلى أبواب الشقق السكنية الخاصة بهم، وهو ما يتيح لهم فرصة إيقاف سياراتهم داخل "موقف سيارات علوي" موصلة بكل وحدة من الوحدات السكنية.

الصور المرفقة لفندق "بورش ديزاين ميامي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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العلامة الفاخرة "بورش" تفتح فندق "المليارديرات" في السعودية.. شاهد التفاصيل
سبق

كشفت وزارة السياحة السعودية عن إنشاء أول فندق بورش ديزاين في الشرق الأوسط، وستكون المملكة أول دولة تحتضن فندقًا يرتبط بالعلامة التجارية الفاخرة.

ونشر حساب وزارة السياحة على تويتر توقيعًا أبرمته دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية، وهي العلامة التجارية المالكة لفنادق شتايجنبرجر، شراكة مع مجموعة بورش ديزاين؛ لإطلاق مجموعة من 15 فندقًا من فنادق شتايجنبرجر بورش ديزاين حول العالم، ومن المقرر أن يكون الفندق الأول في السعودية.

ويضم فندق شتايجنبرجر بورش ديزاين في السعودية تصميم بورش المميز، وضيافة شتايجنبرجر الفاخرة، عبر مجموعة من 150 غرفة، مع مطعم وردهة ومساحات اجتماعية واسعة، وسيكون هناك تركيز كبير على الصحة والاستجمام، مع مرافق للصحة والتجميل عالمية المستوى، تكتمل بصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي فاخر.

وأكد قصي الفخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية السعودي، أنه من خلال هذا التعاون الذي سينتج عنه عروض الضيافة الأولى من نوعها نواصل تعزيز عروض السياحة في المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة".

وتعرف فنادق "بورش ديزاين" في الولايات المتحدة، بأنها مكان فاخر ومترف ومميز للعيش بالنسبة إلى المشاهير والأثرياء من أصحاب المليارات، وفي برج بورش ديزاين في ميامي المكون من 60 طابقًا، يجذب شديدي الثراء بسرعة كبيرة للغاية، وسكنه ما يزيد على 22 مليارديرًا "2% من إجمالي مليارديرات العالم"، واشتروا وحدات سكنية في البرج.

ومن المتوقع أن يشمل فندق بورش المملكة نفس خدمات برج بورش بميامي الأمريكية؛ مثل قاعة سينما ومنتجع صحي وحمامات سباحة في كل وحدة. والمبنى مزود بمصاعد يمكنها نقل المليارديرات وسياراتهم الفارهة مباشرة إلى أبواب الشقق السكنية الخاصة بهم، وهو ما يتيح لهم فرصة إيقاف سياراتهم داخل "موقف سيارات علوي" موصلة بكل وحدة من الوحدات السكنية.

الصور المرفقة لفندق "بورش ديزاين ميامي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:12 PM

العلامة الفاخرة "بورش" تفتح فندق "المليارديرات" في السعودية.. شاهد التفاصيل

ضمن مجموعة 15 فندقًا

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خالد خليل - الرياض
0
7,280

كشفت وزارة السياحة السعودية عن إنشاء أول فندق بورش ديزاين في الشرق الأوسط، وستكون المملكة أول دولة تحتضن فندقًا يرتبط بالعلامة التجارية الفاخرة.

ونشر حساب وزارة السياحة على تويتر توقيعًا أبرمته دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية، وهي العلامة التجارية المالكة لفنادق شتايجنبرجر، شراكة مع مجموعة بورش ديزاين؛ لإطلاق مجموعة من 15 فندقًا من فنادق شتايجنبرجر بورش ديزاين حول العالم، ومن المقرر أن يكون الفندق الأول في السعودية.

ويضم فندق شتايجنبرجر بورش ديزاين في السعودية تصميم بورش المميز، وضيافة شتايجنبرجر الفاخرة، عبر مجموعة من 150 غرفة، مع مطعم وردهة ومساحات اجتماعية واسعة، وسيكون هناك تركيز كبير على الصحة والاستجمام، مع مرافق للصحة والتجميل عالمية المستوى، تكتمل بصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي فاخر.

وأكد قصي الفخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية السعودي، أنه من خلال هذا التعاون الذي سينتج عنه عروض الضيافة الأولى من نوعها نواصل تعزيز عروض السياحة في المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة".

وتعرف فنادق "بورش ديزاين" في الولايات المتحدة، بأنها مكان فاخر ومترف ومميز للعيش بالنسبة إلى المشاهير والأثرياء من أصحاب المليارات، وفي برج بورش ديزاين في ميامي المكون من 60 طابقًا، يجذب شديدي الثراء بسرعة كبيرة للغاية، وسكنه ما يزيد على 22 مليارديرًا "2% من إجمالي مليارديرات العالم"، واشتروا وحدات سكنية في البرج.

ومن المتوقع أن يشمل فندق بورش المملكة نفس خدمات برج بورش بميامي الأمريكية؛ مثل قاعة سينما ومنتجع صحي وحمامات سباحة في كل وحدة. والمبنى مزود بمصاعد يمكنها نقل المليارديرات وسياراتهم الفارهة مباشرة إلى أبواب الشقق السكنية الخاصة بهم، وهو ما يتيح لهم فرصة إيقاف سياراتهم داخل "موقف سيارات علوي" موصلة بكل وحدة من الوحدات السكنية.

الصور المرفقة لفندق "بورش ديزاين ميامي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

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