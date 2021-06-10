النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم حكومة المملكة

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار البيت الحرام.. "إعلان السلام في أفغانستان"

"ملكية مكة": الصك الموحد يرقى بالمناطق العشوائية و"كدانة" جاهزة للحج

أكد أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، عن إطلاق "الصك الموحد" لضمان حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية.

وقال "عداس" في لقاء مع قناة الاخبارية: في البداية نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على الرؤية الطموحة وعلى الدعم اللامحدود وعلى ما تحظى به؛ فالهيئة لها حوالي 3 أعوام منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الملكية، وتعمل الهيئة على أكثر من برامج، ومن أهمها برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن شركة "كدانة" للتنمية والتطوير التي تم إطلاقها في شهر يونيو من عام 2019؛ هي الذراع التنفيذي المملوك ١٠٠% للهيئة الملكية وظيفتها تكون المطور الرئيسي لمنطقة المشاعر المقدسة "منى -عرفات -مزدلفة" وحماها، وسوف تبدأ أعمالها من هذا العام ومن أهدافها الارتقاء بالخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وزيادة الطاقة الاستيعابية واستضافة أكبر عدد ممكن من حجاج بيت الله الحرام، وضمان استخدام هذه المناطق خلال العام، نظراً لما تحظى به هذه المناطق بمواقع ذات اهتمام بالزوار والمعتمرين وسكان مكة المكرمة.

وتابع: شركة كدانة ستكون مسؤولة عن الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات ذات العلاقة إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجميع الجهات العاملة لتقوم بدورها خلال موسم الحج.

وعن دور الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة حول الأحياء العشوائية قال "عداس": العشوائيات لها تاريخها وتحدياتها ولها فرصها أيضاً؛ ونحن في الهيئة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة سمو ولي العهد بدأنا نشتغل على العشوائيات بطريقة شمولية وتطويرية وأمنية واجتماعية وصحية، وقد أطلقنا لائحة العشوائيات في عام 2019 ومن ثم "الصك الموحد"، وذلك لضمان جميع حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية، وتم تنفيذ الصك الموحد في جبل عمر، وكذلك مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وسوف يكون أحد الممكنات الأساسية للتطوير واستخدامه في إعادة هيكلة العشوائيات بمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملكية مكة": الصك الموحد يرقى بالمناطق العشوائية و"كدانة" جاهزة للحج
سبق

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، عن إطلاق "الصك الموحد" لضمان حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية.

وقال "عداس" في لقاء مع قناة الاخبارية: في البداية نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على الرؤية الطموحة وعلى الدعم اللامحدود وعلى ما تحظى به؛ فالهيئة لها حوالي 3 أعوام منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الملكية، وتعمل الهيئة على أكثر من برامج، ومن أهمها برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن شركة "كدانة" للتنمية والتطوير التي تم إطلاقها في شهر يونيو من عام 2019؛ هي الذراع التنفيذي المملوك ١٠٠% للهيئة الملكية وظيفتها تكون المطور الرئيسي لمنطقة المشاعر المقدسة "منى -عرفات -مزدلفة" وحماها، وسوف تبدأ أعمالها من هذا العام ومن أهدافها الارتقاء بالخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وزيادة الطاقة الاستيعابية واستضافة أكبر عدد ممكن من حجاج بيت الله الحرام، وضمان استخدام هذه المناطق خلال العام، نظراً لما تحظى به هذه المناطق بمواقع ذات اهتمام بالزوار والمعتمرين وسكان مكة المكرمة.

وتابع: شركة كدانة ستكون مسؤولة عن الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات ذات العلاقة إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجميع الجهات العاملة لتقوم بدورها خلال موسم الحج.

وعن دور الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة حول الأحياء العشوائية قال "عداس": العشوائيات لها تاريخها وتحدياتها ولها فرصها أيضاً؛ ونحن في الهيئة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة سمو ولي العهد بدأنا نشتغل على العشوائيات بطريقة شمولية وتطويرية وأمنية واجتماعية وصحية، وقد أطلقنا لائحة العشوائيات في عام 2019 ومن ثم "الصك الموحد"، وذلك لضمان جميع حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية، وتم تنفيذ الصك الموحد في جبل عمر، وكذلك مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وسوف يكون أحد الممكنات الأساسية للتطوير واستخدامه في إعادة هيكلة العشوائيات بمكة المكرمة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:01 PM

"ملكية مكة": الصك الموحد يرقى بالمناطق العشوائية و"كدانة" جاهزة للحج

أكد أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,971

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، عن إطلاق "الصك الموحد" لضمان حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن المنطقة غنية بالمواقع الأثرية التي ستوفر فرص عمل جديدة واستثمارية.

وقال "عداس" في لقاء مع قناة الاخبارية: في البداية نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على الرؤية الطموحة وعلى الدعم اللامحدود وعلى ما تحظى به؛ فالهيئة لها حوالي 3 أعوام منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الملكية، وتعمل الهيئة على أكثر من برامج، ومن أهمها برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن شركة "كدانة" للتنمية والتطوير التي تم إطلاقها في شهر يونيو من عام 2019؛ هي الذراع التنفيذي المملوك ١٠٠% للهيئة الملكية وظيفتها تكون المطور الرئيسي لمنطقة المشاعر المقدسة "منى -عرفات -مزدلفة" وحماها، وسوف تبدأ أعمالها من هذا العام ومن أهدافها الارتقاء بالخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وزيادة الطاقة الاستيعابية واستضافة أكبر عدد ممكن من حجاج بيت الله الحرام، وضمان استخدام هذه المناطق خلال العام، نظراً لما تحظى به هذه المناطق بمواقع ذات اهتمام بالزوار والمعتمرين وسكان مكة المكرمة.

وتابع: شركة كدانة ستكون مسؤولة عن الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات ذات العلاقة إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجميع الجهات العاملة لتقوم بدورها خلال موسم الحج.

وعن دور الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة حول الأحياء العشوائية قال "عداس": العشوائيات لها تاريخها وتحدياتها ولها فرصها أيضاً؛ ونحن في الهيئة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة سمو ولي العهد بدأنا نشتغل على العشوائيات بطريقة شمولية وتطويرية وأمنية واجتماعية وصحية، وقد أطلقنا لائحة العشوائيات في عام 2019 ومن ثم "الصك الموحد"، وذلك لضمان جميع حقوق السكان والمطورين للارتقاء بالمناطق العشوائية، وتم تنفيذ الصك الموحد في جبل عمر، وكذلك مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وسوف يكون أحد الممكنات الأساسية للتطوير واستخدامه في إعادة هيكلة العشوائيات بمكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,680

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة