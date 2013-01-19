وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي قد تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ لأخذ الحيطة والحذر، نتيجة ما تشهده المنطقة من غبار.

أمن الطرق ينبّه من غبار كثيف على "طرق الرياض" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-17 دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ لأخذ الحيطة والحذر، نتيجة ما تشهده المنطقة من غبار. وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي قد تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440 08:28 AM

أمن الطرق ينبّه من غبار كثيف على "طرق الرياض" قالت: يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع





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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ لأخذ الحيطة والحذر، نتيجة ما تشهده المنطقة من غبار.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي قد تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.