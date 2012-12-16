بمشاركة 2110 صقور.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم مسابقاته

المنافسات أقيمت في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض

أسدل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الستار عن مسابقتيه (الملواح) و(المزاين) اليوم، بعد أن شارك فيه 2110 صقور، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المهرجان قد خصص جوائز مالية للفائزين في مسابقاته تبلغ نحو 25 مليون ريال، واختتم فعالياته بتتويج الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح التي بلغت نحو 37 شوطاً؛ حيث توّج المركز الأول في كل فئة من الأشواط النهائية للسعوديين والدوليين بلقب كأس "المؤسس"، كما أقام خلال الأيام الماضية أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور، وكرّم الفائزين في أشواط المسابقة السبعة.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم نادي الصقور السعودي، وليد الطويل، الصقارين بنجاح المهرجان الأضخم من نوعه عالمياً، وشارك فيه صقارون سعوديون من جميع أنحاء المملكة، إلى جانب صقارين قادمين من تسع دول، تنافس فيه المشاركون من الجنسين على جوائز المهرجان ولقبه الأغلى "كأس الملك عبدالعزيز".

وقال إن النادي يحرص على التطوير المستمر في المهرجان الأهم عالمياً ويحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز، مبيناً أن من ملامح التطوير التي شهدها، تسهيل إجراءات التسجيل وتمديد فترة استقبال الصقور المشاركة، إلى جانب التوسع في الأشواط المخصصة لصقاري المستقبل، من خلال تخصيص شوطين يحملان اسم (الهيثم) للصغار والناشئين، بجوائز تبلغ نحو 100 ألف ريال، توزّع على 20 فائزاً، حفاظاً على الهواية التراثية واستدامتها، في خطوة تهدف إلى نقل الإرث العريق إلى الأجيال القادمة.

وأوضح "الطويل" أن المهرجان نجح في استقطاب نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين، وبات حدثاً يترقبه الجميع كل عام، لا سيما بعد النجاحات التي حققها في أن يكون أكبر تجمّع للصقور في العالم، وسجل ذلك رسمياً في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية، من خلال تسجيل 1723 صقراً في النسخة الأولى، ثم تحطيم الرقم القياسي وتسجيل 2350 صقراً مشاركاً في النسخة الثانية، ليدخل المهرجان الموسوعة للمرة الثانية، كأكبر بطولة من نوعها في العالم.

وكانت مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) قد اختتمت أشواطها اليوم، إذ شملت المنافسات خمسة أشواط بين ملاك ومحترفين سعوديين ودوليين، في فئة «جير بيور» (فرخ، وقرناس)، وأسفرت النتائج عن الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور هذا العام.

وكان الشوط الأول لفئة (جير بيور فرخ وقرناس) محترفين دوليين، فاز فيه بالمركز الأول الفريق الإماراتي (F3-S) بالصقر (B25)، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 16.672 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة، وفي الشوط الثاني لفئة (جير بيور فرخ) ملاك سعوديين، حقق المركز الأول الصقار عبدالعزيز الموسى، بصقره (فوكس2)، في زمن قدره 17.320 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

أما الشوط الثالث فكان لفئة (جير بيور قرناس) ملاك سعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقار محمد المطيري، بصقره (حطام)، في زمن قدره 17.123 ثانية، الذي توّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة، فيما فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع لفئة (جير بيور فرخ) محترفين سعوديين، الصقار محمد المنصوري، بصقره (B2)، محققاً زمناً قدره 17.098 ثانية، ليتوج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

وفي الشوط الخامس لفئة (جير بيور قرناس) محترفين سعوديين، فاز بالمركز الأول الصقار محمد البوعينين، بصقره (القايد)، في زمن قدره 16.462 ثانية، الذي تم تتويجه بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز في تلك الفئة.

ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية.