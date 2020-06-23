النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا .. "كورونا" سلب الحياة من 5 آلاف شخص

تسجيل 27 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001 حالة بعد وفاة 27 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة السابقة.

وبيّن " قوجة" على "تويتر" أن تركيا أجرت 42892 اختبارًا آخر للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين اختبار، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا .. "كورونا" سلب الحياة من 5 آلاف شخص
سبق

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001 حالة بعد وفاة 27 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة السابقة.

وبيّن " قوجة" على "تويتر" أن تركيا أجرت 42892 اختبارًا آخر للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين اختبار، وفقًا لـ"رويترز".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:13 PM

تركيا .. "كورونا" سلب الحياة من 5 آلاف شخص

تسجيل 27 وفاة خلال 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
927

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001 حالة بعد وفاة 27 شخصًا آخرين خلال الـ24 ساعة السابقة.

وبيّن " قوجة" على "تويتر" أن تركيا أجرت 42892 اختبارًا آخر للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين اختبار، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,492

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة