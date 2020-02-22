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"تعليم الليث" تستضيف التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للروبوت 2020

بمشاركة 42 فريقًا من مختلف المناطق

تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي "العلمي"، التصفيات النهائية على مستوى المملكة، ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت "فيرست ليغو" 2020، غدًا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقام التصفيات بمشاركة 42 فريقًا، يمثلهم 126 طالبًا، من 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة 42 مدربًا و27 محكمًا.

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

كما رحب "الحازمي" بالوفود التعليمية المشاركة كافة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح "الحازمي" أن مسابقة أولمبياد الروبوت، تستهدف طلبة التعليم العام، والإسهام في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".

من جانبه، قال رئيس شعبة النشاط العلمي، خالد النقيب: تعد مسابقة "الفيرست ليغو" مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي، حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، وتنفذ سنويًا، ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة "مدرسي، محلي، وطني"، وهي عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع، والتشجيع على البحث العلمي والابتكار، وتعلم مهارات القرن الواحد والعشرين، من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت.

وأشار إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته، بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي "بنين"، حسن بن محمد الثعلبي، صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، لإنجاح فعاليات الأولمبياد، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" تستضيف التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للروبوت 2020
سبق

تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي "العلمي"، التصفيات النهائية على مستوى المملكة، ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت "فيرست ليغو" 2020، غدًا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقام التصفيات بمشاركة 42 فريقًا، يمثلهم 126 طالبًا، من 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة 42 مدربًا و27 محكمًا.

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

كما رحب "الحازمي" بالوفود التعليمية المشاركة كافة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح "الحازمي" أن مسابقة أولمبياد الروبوت، تستهدف طلبة التعليم العام، والإسهام في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".

من جانبه، قال رئيس شعبة النشاط العلمي، خالد النقيب: تعد مسابقة "الفيرست ليغو" مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي، حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، وتنفذ سنويًا، ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة "مدرسي، محلي، وطني"، وهي عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع، والتشجيع على البحث العلمي والابتكار، وتعلم مهارات القرن الواحد والعشرين، من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت.

وأشار إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته، بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي "بنين"، حسن بن محمد الثعلبي، صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، لإنجاح فعاليات الأولمبياد، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
06:04 PM

"تعليم الليث" تستضيف التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للروبوت 2020

بمشاركة 42 فريقًا من مختلف المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي "العلمي"، التصفيات النهائية على مستوى المملكة، ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت "فيرست ليغو" 2020، غدًا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقام التصفيات بمشاركة 42 فريقًا، يمثلهم 126 طالبًا، من 22 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة 42 مدربًا و27 محكمًا.

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

كما رحب "الحازمي" بالوفود التعليمية المشاركة كافة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح "الحازمي" أن مسابقة أولمبياد الروبوت، تستهدف طلبة التعليم العام، والإسهام في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".

من جانبه، قال رئيس شعبة النشاط العلمي، خالد النقيب: تعد مسابقة "الفيرست ليغو" مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي، حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، وتنفذ سنويًا، ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة "مدرسي، محلي، وطني"، وهي عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع، والتشجيع على البحث العلمي والابتكار، وتعلم مهارات القرن الواحد والعشرين، من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت.

وأشار إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته، بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي "بنين"، حسن بن محمد الثعلبي، صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، لإنجاح فعاليات الأولمبياد، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

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