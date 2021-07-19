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العراق.. انفجار في سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن انفجاراً حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدّت إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل.

وأضافت أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. انفجار في سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد
سبق

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن انفجاراً حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدّت إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل.

وأضافت أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
07:40 PM

العراق.. انفجار في سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن انفجاراً حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدّت إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل.

وأضافت أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.

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