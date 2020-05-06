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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

"الداخلية": قبول الدولة لاستضافة رعاياها شرط لمبادرة "عودة"

تشمل المقيمين بجميع تأشيرتهم عبر الدخول على تطبيق "أبشر"

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن إتمام مبادرة "عودة" يشترط فيه أن تقبل الدولة الأخرى استضافة رعاياها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي، في معرض الردّ على أحد الاستفسارات.

وأضاف "الشلهوب": مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين وحاملي تأشيرة الخروج والعودة والزيارة والسياحة تستلزم الدخول إلى تطبيق "أبشر" وإتمام العملية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": قبول الدولة لاستضافة رعاياها شرط لمبادرة "عودة"
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن إتمام مبادرة "عودة" يشترط فيه أن تقبل الدولة الأخرى استضافة رعاياها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي، في معرض الردّ على أحد الاستفسارات.

وأضاف "الشلهوب": مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين وحاملي تأشيرة الخروج والعودة والزيارة والسياحة تستلزم الدخول إلى تطبيق "أبشر" وإتمام العملية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:25 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:30 PM

"الداخلية": قبول الدولة لاستضافة رعاياها شرط لمبادرة "عودة"

تشمل المقيمين بجميع تأشيرتهم عبر الدخول على تطبيق "أبشر"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
8,680

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن إتمام مبادرة "عودة" يشترط فيه أن تقبل الدولة الأخرى استضافة رعاياها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي، في معرض الردّ على أحد الاستفسارات.

وأضاف "الشلهوب": مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين وحاملي تأشيرة الخروج والعودة والزيارة والسياحة تستلزم الدخول إلى تطبيق "أبشر" وإتمام العملية.

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