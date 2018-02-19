تسريبات تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن تسريباتٍ حول مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" المرتقبة.

ومتوقع، بحسب مصادر نقل عنها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تكشف "جوجل" رسمياً النقاب عن هاتفيها "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الهاتفين سيحصلان على معالج استثنائي من الجيل الثاني لمعالجات "تينسور" المبتكرة من "جوجل"، إضافة إلى معالجات "إكسيونز 5300" من إنتاج شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، الذي سيكون مخصصاً للاتصالات فقط.

وذكرت المصادر أن تلك المعالجات رغم أنها لا تزال قيد الاختبار حالياً، لكن دمج معالجين في هاتف واحد، يبدو أنها فكرة ثورية ستوفر مزيداً من المهام والتقنيات، خاصة أن تخصيص معالج للاتصالات فقط سيدعم ميزات إضافية كبرى.