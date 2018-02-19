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تسريبات تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن تسريباتٍ حول مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" المرتقبة.

ومتوقع، بحسب مصادر نقل عنها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تكشف "جوجل" رسمياً النقاب عن هاتفيها "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الهاتفين سيحصلان على معالج استثنائي من الجيل الثاني لمعالجات "تينسور" المبتكرة من "جوجل"، إضافة إلى معالجات "إكسيونز 5300" من إنتاج شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، الذي سيكون مخصصاً للاتصالات فقط.

وذكرت المصادر أن تلك المعالجات رغم أنها لا تزال قيد الاختبار حالياً، لكن دمج معالجين في هاتف واحد، يبدو أنها فكرة ثورية ستوفر مزيداً من المهام والتقنيات، خاصة أن تخصيص معالج للاتصالات فقط سيدعم ميزات إضافية كبرى.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"
سبق

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن تسريباتٍ حول مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" المرتقبة.

ومتوقع، بحسب مصادر نقل عنها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تكشف "جوجل" رسمياً النقاب عن هاتفيها "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الهاتفين سيحصلان على معالج استثنائي من الجيل الثاني لمعالجات "تينسور" المبتكرة من "جوجل"، إضافة إلى معالجات "إكسيونز 5300" من إنتاج شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، الذي سيكون مخصصاً للاتصالات فقط.

وذكرت المصادر أن تلك المعالجات رغم أنها لا تزال قيد الاختبار حالياً، لكن دمج معالجين في هاتف واحد، يبدو أنها فكرة ثورية ستوفر مزيداً من المهام والتقنيات، خاصة أن تخصيص معالج للاتصالات فقط سيدعم ميزات إضافية كبرى.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:04 AM

تسريبات تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن تسريباتٍ حول مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" المرتقبة.

ومتوقع، بحسب مصادر نقل عنها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تكشف "جوجل" رسمياً النقاب عن هاتفيها "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الهاتفين سيحصلان على معالج استثنائي من الجيل الثاني لمعالجات "تينسور" المبتكرة من "جوجل"، إضافة إلى معالجات "إكسيونز 5300" من إنتاج شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، الذي سيكون مخصصاً للاتصالات فقط.

وذكرت المصادر أن تلك المعالجات رغم أنها لا تزال قيد الاختبار حالياً، لكن دمج معالجين في هاتف واحد، يبدو أنها فكرة ثورية ستوفر مزيداً من المهام والتقنيات، خاصة أن تخصيص معالج للاتصالات فقط سيدعم ميزات إضافية كبرى.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

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