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بخطوة جديدة.. روسيا تعزز علاقاتها الاستثمارية مع المملكة.. تعرّف عليها

بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة بوتين إلى السعودية الشهر الجاري

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، صندوق روسيا السيادي، اليوم عن افتتاح ممثليته الخارجية الأولى في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان للصندوق، نشرته وكالات روسية ما نصه: "ستقوم الممثلية بنشاطها، بما في ذلك وعلى أساس التفاهمات، التي تم التوصل إليها سابقاً، ومن خلال المنصات مع الشركاء من المملكة العربية السعودية. ويدور الحديث أيضًا عن صندوق روسي – سعودي، أنشأه كل من صندوق الاستثمارات الروسية المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع جذابة".

وأضاف البيان أن التعاون النشيط بين الصندوقين يتم تنفيذه أيضاً، من خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "أرامكو" ومنصة روسية –سعودية مشتركة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيات بقيمة 1 مليار دولار.

بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية سابقًا، دميتري بيسكوف، بقوله: "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري، حيث شهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

السعودية روسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بخطوة جديدة.. روسيا تعزز علاقاتها الاستثمارية مع المملكة.. تعرّف عليها
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، صندوق روسيا السيادي، اليوم عن افتتاح ممثليته الخارجية الأولى في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان للصندوق، نشرته وكالات روسية ما نصه: "ستقوم الممثلية بنشاطها، بما في ذلك وعلى أساس التفاهمات، التي تم التوصل إليها سابقاً، ومن خلال المنصات مع الشركاء من المملكة العربية السعودية. ويدور الحديث أيضًا عن صندوق روسي – سعودي، أنشأه كل من صندوق الاستثمارات الروسية المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع جذابة".

وأضاف البيان أن التعاون النشيط بين الصندوقين يتم تنفيذه أيضاً، من خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "أرامكو" ومنصة روسية –سعودية مشتركة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيات بقيمة 1 مليار دولار.

بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية سابقًا، دميتري بيسكوف، بقوله: "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري، حيث شهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:34 PM

بخطوة جديدة.. روسيا تعزز علاقاتها الاستثمارية مع المملكة.. تعرّف عليها

بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة بوتين إلى السعودية الشهر الجاري

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محمد البقمي - الرياض
8
4,244

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، صندوق روسيا السيادي، اليوم عن افتتاح ممثليته الخارجية الأولى في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان للصندوق، نشرته وكالات روسية ما نصه: "ستقوم الممثلية بنشاطها، بما في ذلك وعلى أساس التفاهمات، التي تم التوصل إليها سابقاً، ومن خلال المنصات مع الشركاء من المملكة العربية السعودية. ويدور الحديث أيضًا عن صندوق روسي – سعودي، أنشأه كل من صندوق الاستثمارات الروسية المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع جذابة".

وأضاف البيان أن التعاون النشيط بين الصندوقين يتم تنفيذه أيضاً، من خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "أرامكو" ومنصة روسية –سعودية مشتركة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيات بقيمة 1 مليار دولار.

بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية سابقًا، دميتري بيسكوف، بقوله: "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري، حيث شهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

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