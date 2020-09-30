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"الفيصل " يهنئ النصر.. بالتأهل لدور نصف دوري الأبطال

متمنياً للفريق التوفيق وبلوغ النهائي الآسيوي

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على شقيقه الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات، وأشار "الفيصل" بالروح العالية والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريقان، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لفريق النصر في مشواره المقبل ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى.

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"الفيصل " يهنئ النصر.. بالتأهل لدور نصف دوري الأبطال
سبق

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على شقيقه الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات، وأشار "الفيصل" بالروح العالية والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريقان، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لفريق النصر في مشواره المقبل ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:23 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:58 AM

"الفيصل " يهنئ النصر.. بالتأهل لدور نصف دوري الأبطال

متمنياً للفريق التوفيق وبلوغ النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على شقيقه الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات، وأشار "الفيصل" بالروح العالية والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريقان، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لفريق النصر في مشواره المقبل ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى.

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