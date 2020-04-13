"القوات المسلحة" و"غرفة جازان" يدشنان مبادرة "دواؤك مسؤوليتنا"

ضمن سلسلة مبادرات "متكاتفون يا وطن" وبهدف إبقاء المراجع بالمنزل

أطلق مستشفى القوات المسلحة بجازان وغرفة جازان، ممثلة بلجنة المسؤولية المجتمعية، مبادرة تطوعية صحية اجتماعية بعنوان "دواؤك مسؤوليتنا"، ضمن سلسلة مبادرات "متكاتفون يا وطن".



تهدف المبادرة إلى توصيل الأدوية لكافة المرضى بكافة المحافظات عن طريق متطوعي ومتطوعات لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة؛ للتقليل من توافد المراجعين للمستشفى، وذلك بإيصال الأدوية للمنازل دون الحاجة لحضور المراجع للصيدليات، كما تسهم في بقاء المراجع بالمنزل، وتحدّ من التجمعات، لاسيّما أن مرضى الأمراض المزمنة بحاجة للبقاء في منازلهم حفاظاً على صحتهم وتكيف مشقة التنقل وعناء المسافة.



دشن المبادرة مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامظي، وحضر التدشين رئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وأمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين حسن مهارش، ورئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة محمد عبيري، وعدد من قيادات المستشفى ومتطوعي غرفة جازان.



وقال اللواء الطبيب أحمد بن حسين الحامظي: إن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع، والإشراف والمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية، وفي ظل توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ساهم بشكل كبير في إطلاق هذه المبادرة انسجاماً مع الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، واحتواء تداعياته.



وأضاف أن القيادة الرشيدة تعد سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أولوية قصوى، وتعتبر صحتهم وسلامتهم أمانة، ومن هذا المنطلق أتت مبادرة "دواؤك مسؤوليتنا" بالتعاون مع غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية المجتمعية لإيصال الأدوية لكافة المرضى بكافة المحافظات عن طريق متطوعي ومتطوعات لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة.



وأوضح أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى كبار المواطنين الذين يعاونون من الأمراض المزمنة، وذلك بهدف تخفيف العبء عنهم وتجنيبهم الحاجة للخروج من المنزل، بالإضافة إلى التقليل من احتمالية إصابتهم بالعدوى.



وأشاد اللواء الحامضي بجهود لجنة المسؤولية المجتمعية وعملهم الاحترافي من خلال ما قدموه خلال الأيام الماضية في التضحية بأوقاتهم وبذل الجهود الكبيرة في تسليم الوصفات لكافة المرضى خلال الأسبوع الأول بما يتجاوز 521 وصفة وبوصولهم 146 قرية على مستوى محافظات المنطقة، مؤكداً استعداد شباب وفتيات جازان لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة من خلال ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات وحب للوطن.



وأعرب عن تقدير كافة القيادات الطبية بالمستشفى على هذا العمل المتميز، معتبرًا أنه دلالة على الدعم والمساندة المتميزة من قبل قيادات الغرفة للشباب والفتيات باللجنة.



من جانبه، أكد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ أن مبادرة "دواؤك مسؤوليتنا" تأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتوصيل كافة ما يحتاجون إليه من الدواء لتخفيف العبء عنهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال "الصايغ" إن المبادرة رائدة وتفخر "غرفة جازان" بتسخير إمكاناتها وتوفير كل ما يلزم لخدمة رجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حمى الوطن وتحرص على توفير المزيد من الخدمات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، مبينًا أن الهدف من الزيارة يتمثل في تقديم الدعم المعنوي لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي وتعزيز مفهوم الانتماء للوطن والتأكيد على اللحمة الوطنية ووحدة الصف ووقوف الشعب مع قيادته الرشيدة.



وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به الجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين يسهمون بعمل وجهد مبارك نصرة أشقائنا في اليمن ويذودون عن الوطن بتقديم أغلى ما يملكون مقدمين أرواحهم دفاعاً عن الدين وفداءً للوطن.



وفي نهاية اللقاء، قام مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامظي، بتقديم درع تذكاري لرئيس الغرفة، وأخذ جولة على مرافق المستشفى مطلعين على سير عمل المستشفى والخدمات التي يتم تقديمها لمختلف القطاعات العسكرية والمواطنين بالمنطقة.