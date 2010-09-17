شهد مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، مشاركة كبيرة من المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين، من مدينة الروضة ومن المحافظات المختلفة بمنطقة حائل. "سبق" تجولت داخل المهرجان، والذي كثرت فيه تمرة "الحلوة" التي تميزت بها الروضة والوسيطاء والعوشزية، حيث شهد المهرجان عرض العديد من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة حائل في مثل هذا الوقت من العام خاصة منتجات المزارع من التمور والرمان، والعنب، والحبحب والفراولة والمنتجات الزراعية الأخرى. "سبق" التقت العديد من الزوار الذين نال المهرجان استحسانهم رغم أنه في نسخته الأولى،إذ وصفوه بالمتفوق لما احتواه من منتجات زراعية مختلفة، ساهمت في تعرفهم على منتجات ذلك الجزء الغالي من بلادنا. المواطن علي الشمري حضر من محافظة بقعاء التي تبعد 200 كلم عن الروضة، وذلك بعد رأى صورًا ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، نالت استحسانه، وأكد أنه وجد أفضل مما رآه. الأطفال "أسامة، جواد، أسيل" أكدوا أنهم تعرفوا على أصناف التمور التي تنتجها المنطقة، وكذلك طرق حفظها، وما هي الأدوات التي يتم تصنيعها بها والمنتجات التي تستخدم فيها التمور بصفة أساسية. من جهته شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ببرامج إرشادية وتوعوية هدفت إلى رفع الوعي لدى المزارعين المشاركين في المهرجان، وكذلك مربي النحل والمهتمين بمجال العسل وغيرهم من المزارعين، فيما قدم مندوب الفرع في المهرجان، برنامجًا توعويًا عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء. وشاركت الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بحائل في فعاليات المهرجان من خلال جناحها التسويقي الذي تم من خلاله عرض بعض المنتجات النخبوية ذات المنتج المحلي، التي لاقت إقبالاً لافتاً من المتسوقين وزوار المهرجان. وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة "جربها في موسمها" والتي تُعنى بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه، مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي.

بالصور.. مشاركة كبيرة ومتنوعة بمهرجان التمور الأول بالروضة خالد السليمي سبق 2021-09-16 شهد مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، مشاركة كبيرة من المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين، من مدينة الروضة ومن المحافظات المختلفة بمنطقة حائل.



"سبق" تجولت داخل المهرجان، والذي كثرت فيه تمرة "الحلوة" التي تميزت بها الروضة والوسيطاء والعوشزية، حيث شهد المهرجان عرض العديد من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة حائل في مثل هذا الوقت من العام خاصة منتجات المزارع من التمور والرمان، والعنب، والحبحب والفراولة والمنتجات الزراعية الأخرى.



"سبق" التقت العديد من الزوار الذين نال المهرجان استحسانهم رغم أنه في نسخته الأولى،إذ وصفوه بالمتفوق لما احتواه من منتجات زراعية مختلفة، ساهمت في تعرفهم على منتجات ذلك الجزء الغالي من بلادنا.



المواطن علي الشمري حضر من محافظة بقعاء التي تبعد 200 كلم عن الروضة، وذلك بعد رأى صورًا ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، نالت استحسانه، وأكد أنه وجد أفضل مما رآه.



الأطفال "أسامة، جواد، أسيل" أكدوا أنهم تعرفوا على أصناف التمور التي تنتجها المنطقة، وكذلك طرق حفظها، وما هي الأدوات التي يتم تصنيعها بها والمنتجات التي تستخدم فيها التمور بصفة أساسية.



من جهته شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ببرامج إرشادية وتوعوية هدفت إلى رفع الوعي لدى المزارعين المشاركين في المهرجان، وكذلك مربي النحل والمهتمين بمجال العسل وغيرهم من المزارعين، فيما قدم مندوب الفرع في المهرجان، برنامجًا توعويًا عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء.



وشاركت الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بحائل في فعاليات المهرجان من خلال جناحها التسويقي الذي تم من خلاله عرض بعض المنتجات النخبوية ذات المنتج المحلي، التي لاقت إقبالاً لافتاً من المتسوقين وزوار المهرجان.



وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة "جربها في موسمها" والتي تُعنى بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه، مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 06:39 PM

بالصور.. مشاركة كبيرة ومتنوعة بمهرجان التمور الأول بالروضة من المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة والنحالين.. و"سبق" ترصد





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شهد مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، مشاركة كبيرة من المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين، من مدينة الروضة ومن المحافظات المختلفة بمنطقة حائل.



"سبق" تجولت داخل المهرجان، والذي كثرت فيه تمرة "الحلوة" التي تميزت بها الروضة والوسيطاء والعوشزية، حيث شهد المهرجان عرض العديد من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة حائل في مثل هذا الوقت من العام خاصة منتجات المزارع من التمور والرمان، والعنب، والحبحب والفراولة والمنتجات الزراعية الأخرى.



"سبق" التقت العديد من الزوار الذين نال المهرجان استحسانهم رغم أنه في نسخته الأولى،إذ وصفوه بالمتفوق لما احتواه من منتجات زراعية مختلفة، ساهمت في تعرفهم على منتجات ذلك الجزء الغالي من بلادنا.



المواطن علي الشمري حضر من محافظة بقعاء التي تبعد 200 كلم عن الروضة، وذلك بعد رأى صورًا ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، نالت استحسانه، وأكد أنه وجد أفضل مما رآه.



الأطفال "أسامة، جواد، أسيل" أكدوا أنهم تعرفوا على أصناف التمور التي تنتجها المنطقة، وكذلك طرق حفظها، وما هي الأدوات التي يتم تصنيعها بها والمنتجات التي تستخدم فيها التمور بصفة أساسية.



من جهته شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ببرامج إرشادية وتوعوية هدفت إلى رفع الوعي لدى المزارعين المشاركين في المهرجان، وكذلك مربي النحل والمهتمين بمجال العسل وغيرهم من المزارعين، فيما قدم مندوب الفرع في المهرجان، برنامجًا توعويًا عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء.



وشاركت الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بحائل في فعاليات المهرجان من خلال جناحها التسويقي الذي تم من خلاله عرض بعض المنتجات النخبوية ذات المنتج المحلي، التي لاقت إقبالاً لافتاً من المتسوقين وزوار المهرجان.



وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة "جربها في موسمها" والتي تُعنى بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه، مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي.