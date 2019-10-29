كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن عقار المورفين يستخدم طبيًا كأحد مسكنات الآلام ويؤدي سوء استخدامه لنتائج خطيرة على صحة الفرد وهو مشتق من نبات الخشخاش بطريقة الأفيون نفسها ويتم تحضيره من الأفيون الخام وله استخدامات طبية لحالات معينة، مشيرة إلى أن أشكاله على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون وحبوب بيضاء اللون.
وأكدت اللجنة الوطنية أن من أضرار المورفين هبوطًا حادًا في الجهاز التنفسي وخللاً بالجهاز المناعي وتغيرات جسدية وسلوكية، وحركات لا إرادية للعين والإدمان النفسي والجسدي، إضافة إلى مشاكل في جهاز المسالك، مشيرة إلى أنه من أعراضه الانسحابية الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد والشعور بالغثيان والقيء وضعف السيطرة على المشاعر.
لجنة مكافحة المخدرات: المورفين يُستخدم طبيًا وسوء استعماله يؤدي لنتائج خطيرة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-29
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن عقار المورفين يستخدم طبيًا كأحد مسكنات الآلام ويؤدي سوء استخدامه لنتائج خطيرة على صحة الفرد وهو مشتق من نبات الخشخاش بطريقة الأفيون نفسها ويتم تحضيره من الأفيون الخام وله استخدامات طبية لحالات معينة، مشيرة إلى أن أشكاله على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون وحبوب بيضاء اللون.
وأكدت اللجنة الوطنية أن من أضرار المورفين هبوطًا حادًا في الجهاز التنفسي وخللاً بالجهاز المناعي وتغيرات جسدية وسلوكية، وحركات لا إرادية للعين والإدمان النفسي والجسدي، إضافة إلى مشاكل في جهاز المسالك، مشيرة إلى أنه من أعراضه الانسحابية الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد والشعور بالغثيان والقيء وضعف السيطرة على المشاعر.
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:29 PM
لجنة مكافحة المخدرات: المورفين يُستخدم طبيًا وسوء استعماله يؤدي لنتائج خطيرة
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن عقار المورفين يستخدم طبيًا كأحد مسكنات الآلام ويؤدي سوء استخدامه لنتائج خطيرة على صحة الفرد وهو مشتق من نبات الخشخاش بطريقة الأفيون نفسها ويتم تحضيره من الأفيون الخام وله استخدامات طبية لحالات معينة، مشيرة إلى أن أشكاله على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون وحبوب بيضاء اللون.
وأكدت اللجنة الوطنية أن من أضرار المورفين هبوطًا حادًا في الجهاز التنفسي وخللاً بالجهاز المناعي وتغيرات جسدية وسلوكية، وحركات لا إرادية للعين والإدمان النفسي والجسدي، إضافة إلى مشاكل في جهاز المسالك، مشيرة إلى أنه من أعراضه الانسحابية الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد والشعور بالغثيان والقيء وضعف السيطرة على المشاعر.