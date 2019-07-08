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أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض بالمملكة

هيئة الاتصالات: بنهاية الربع الأول من 2019م .. رصدت التطورات

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2019م، المعني بأهم مستجدات القطاع، وذلك امتداداً لسعيها في نشر بيانات القطاع ورصد تطوراته، وأداء مخرجاته التي تعد عاملاً رئيساً في تمكين مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية.

وضمن التقرير، أشارت الهيئة إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى سكان المملكة العربية السعودية بلغت 124,6%، تصنف ما نسبته 65,8 % منها على أنها اشتراكات مسبقة الدفع، وما يبلغ 34,2 % تعد اشتراكات لاحقة الدفع أو مفوترة.

كما اشتمل التقرير على عدد من المؤشرات المتعلقة بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في المملكة، منها وصول عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع، إلى 1,66 مليون اشتراك للقطاع السكني، و1,46 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29,45 مليون اشتراك بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى 88,1 % من السكان.

أما على صعيد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، فقد بلغ عدد الاشتراكات فيها نحو 1,96 مليون اشتراك بنهاية الربع، 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، 829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية DSL.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترصد وتنشر بشكل ربعي المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه البيانات للمهتمين والمختصين عبر موقعها الإلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض بالمملكة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2019م، المعني بأهم مستجدات القطاع، وذلك امتداداً لسعيها في نشر بيانات القطاع ورصد تطوراته، وأداء مخرجاته التي تعد عاملاً رئيساً في تمكين مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية.

وضمن التقرير، أشارت الهيئة إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى سكان المملكة العربية السعودية بلغت 124,6%، تصنف ما نسبته 65,8 % منها على أنها اشتراكات مسبقة الدفع، وما يبلغ 34,2 % تعد اشتراكات لاحقة الدفع أو مفوترة.

كما اشتمل التقرير على عدد من المؤشرات المتعلقة بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في المملكة، منها وصول عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع، إلى 1,66 مليون اشتراك للقطاع السكني، و1,46 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29,45 مليون اشتراك بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى 88,1 % من السكان.

أما على صعيد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، فقد بلغ عدد الاشتراكات فيها نحو 1,96 مليون اشتراك بنهاية الربع، 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، 829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية DSL.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترصد وتنشر بشكل ربعي المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه البيانات للمهتمين والمختصين عبر موقعها الإلكتروني.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:43 PM

أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض بالمملكة

هيئة الاتصالات: بنهاية الربع الأول من 2019م .. رصدت التطورات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2019م، المعني بأهم مستجدات القطاع، وذلك امتداداً لسعيها في نشر بيانات القطاع ورصد تطوراته، وأداء مخرجاته التي تعد عاملاً رئيساً في تمكين مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية.

وضمن التقرير، أشارت الهيئة إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى سكان المملكة العربية السعودية بلغت 124,6%، تصنف ما نسبته 65,8 % منها على أنها اشتراكات مسبقة الدفع، وما يبلغ 34,2 % تعد اشتراكات لاحقة الدفع أو مفوترة.

كما اشتمل التقرير على عدد من المؤشرات المتعلقة بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في المملكة، منها وصول عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع، إلى 1,66 مليون اشتراك للقطاع السكني، و1,46 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29,45 مليون اشتراك بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى 88,1 % من السكان.

أما على صعيد خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، فقد بلغ عدد الاشتراكات فيها نحو 1,96 مليون اشتراك بنهاية الربع، 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، 829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية DSL.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترصد وتنشر بشكل ربعي المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه البيانات للمهتمين والمختصين عبر موقعها الإلكتروني.

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200 مليون

200 مليون

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