في 48 ساعة.. رصد 21 مخالفة وإغلاق 7 منشآت مخالفة في جدة

الأمانة نفّذت 5,654 جولة رقابية للتأكد من تدابير واحترازات كورونا

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,654 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، ومن خلالها رُصدت 21 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث تنوّعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".