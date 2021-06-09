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"إسرائيل" تقرر إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال أمهل سكانها 8 أيام لإزالتها

‬قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخلاء البؤرة الاستيطانية (جفعات أفيتار) التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، في غضون ثمانية أيام.

وأوضح جيش الاحتلال أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقّع على قرار الأحد الماضي يقضي بإخلاء هذه البؤرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.

وحذر الجيش من أنه سيزيل المنشآت بعد هذه المهلة؛ إذا لم تُزَلْ طواعية.

من ناحيته، ذكر المسؤول المحلي في بلدية بيتا موسى حمايل، أن قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية يمثل خطوة جيدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إسرائيل" تقرر إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
سبق

‬قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخلاء البؤرة الاستيطانية (جفعات أفيتار) التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، في غضون ثمانية أيام.

وأوضح جيش الاحتلال أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقّع على قرار الأحد الماضي يقضي بإخلاء هذه البؤرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.

وحذر الجيش من أنه سيزيل المنشآت بعد هذه المهلة؛ إذا لم تُزَلْ طواعية.

من ناحيته، ذكر المسؤول المحلي في بلدية بيتا موسى حمايل، أن قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية يمثل خطوة جيدة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
06:30 PM

"إسرائيل" تقرر إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال أمهل سكانها 8 أيام لإزالتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخلاء البؤرة الاستيطانية (جفعات أفيتار) التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، في غضون ثمانية أيام.

وأوضح جيش الاحتلال أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقّع على قرار الأحد الماضي يقضي بإخلاء هذه البؤرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.

وحذر الجيش من أنه سيزيل المنشآت بعد هذه المهلة؛ إذا لم تُزَلْ طواعية.

من ناحيته، ذكر المسؤول المحلي في بلدية بيتا موسى حمايل، أن قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية يمثل خطوة جيدة.

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