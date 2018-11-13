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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المملكة

سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على المدينة المنوّرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كذلك على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كذلك على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المملكة

سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على المدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كذلك على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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