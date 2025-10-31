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المتهورون يُسببون الرعب لسالكي طريق وادي وج بالطائف.. ومطالبات بالمراقبة

شهد 4 حوادث في يومٍ واحد

يُشكل طريق وادي وج، وتحديدًا من تقاطع التعليم نزولاً لقصر جبرا بالطائف، خوفًا ورعبًا لدى الكثير من سالكيه، بسبب المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية معظمهم من "صغار السن"، ناسين المارة ومن يرغبون بقطع الطريق، كذلك عدم خوفهم على حياتهم وحياة الآخرين.

ذلك ما يحدث وبشكلٍ يومي في ذلك الطريق، وفقًا لما يذكره السكان المجاورون وكذا سالكوه، والذي تقع على امتداده بعض الإدارات الحكومية والمدارس، وحديقة الجال التي يقصدها الكثير من العائلات بأطفالهم، ويأتونها من المنازل القريبة؛ ما يضطرهم إلى قطع الطريق الخطِر وصولاً لها، بخلاف المطاعم والمراكز التجارية الكُبرى ومنها "البوليفارد"، ما يعني كثافة مُستخدمي هذا الطريق، والذي يحتاج إلى تكثيف الرقابة المرورية، وزيادة المطبات الصناعية من عليه.

وشهد الطريق خلال أحد أيام الأسبوع الماضي وقوع أربعة حوادث مرورية، منها انقلاب وتصادم دراجتين "هوائية ونارية" ببعضها، وتعرض قائديها لكسور، بخلاف حوادث التصادم، كما وقعت في أوقاتٍ سابقة حوادث دهس خصوصًا في الطريق المُقابل لحديقة الجال، ما يعني وجوب التحرك لتكثيف مراقبة الطريق من قِبل الدوريات السرية، ومخالفة المتهورين، لوقف مثل تلك التجاوزات المرورية.

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المتهورون يُسببون الرعب لسالكي طريق وادي وج بالطائف.. ومطالبات بالمراقبة
سبق

يُشكل طريق وادي وج، وتحديدًا من تقاطع التعليم نزولاً لقصر جبرا بالطائف، خوفًا ورعبًا لدى الكثير من سالكيه، بسبب المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية معظمهم من "صغار السن"، ناسين المارة ومن يرغبون بقطع الطريق، كذلك عدم خوفهم على حياتهم وحياة الآخرين.

ذلك ما يحدث وبشكلٍ يومي في ذلك الطريق، وفقًا لما يذكره السكان المجاورون وكذا سالكوه، والذي تقع على امتداده بعض الإدارات الحكومية والمدارس، وحديقة الجال التي يقصدها الكثير من العائلات بأطفالهم، ويأتونها من المنازل القريبة؛ ما يضطرهم إلى قطع الطريق الخطِر وصولاً لها، بخلاف المطاعم والمراكز التجارية الكُبرى ومنها "البوليفارد"، ما يعني كثافة مُستخدمي هذا الطريق، والذي يحتاج إلى تكثيف الرقابة المرورية، وزيادة المطبات الصناعية من عليه.

وشهد الطريق خلال أحد أيام الأسبوع الماضي وقوع أربعة حوادث مرورية، منها انقلاب وتصادم دراجتين "هوائية ونارية" ببعضها، وتعرض قائديها لكسور، بخلاف حوادث التصادم، كما وقعت في أوقاتٍ سابقة حوادث دهس خصوصًا في الطريق المُقابل لحديقة الجال، ما يعني وجوب التحرك لتكثيف مراقبة الطريق من قِبل الدوريات السرية، ومخالفة المتهورين، لوقف مثل تلك التجاوزات المرورية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:48 PM

المتهورون يُسببون الرعب لسالكي طريق وادي وج بالطائف.. ومطالبات بالمراقبة

شهد 4 حوادث في يومٍ واحد

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,443

يُشكل طريق وادي وج، وتحديدًا من تقاطع التعليم نزولاً لقصر جبرا بالطائف، خوفًا ورعبًا لدى الكثير من سالكيه، بسبب المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية معظمهم من "صغار السن"، ناسين المارة ومن يرغبون بقطع الطريق، كذلك عدم خوفهم على حياتهم وحياة الآخرين.

ذلك ما يحدث وبشكلٍ يومي في ذلك الطريق، وفقًا لما يذكره السكان المجاورون وكذا سالكوه، والذي تقع على امتداده بعض الإدارات الحكومية والمدارس، وحديقة الجال التي يقصدها الكثير من العائلات بأطفالهم، ويأتونها من المنازل القريبة؛ ما يضطرهم إلى قطع الطريق الخطِر وصولاً لها، بخلاف المطاعم والمراكز التجارية الكُبرى ومنها "البوليفارد"، ما يعني كثافة مُستخدمي هذا الطريق، والذي يحتاج إلى تكثيف الرقابة المرورية، وزيادة المطبات الصناعية من عليه.

وشهد الطريق خلال أحد أيام الأسبوع الماضي وقوع أربعة حوادث مرورية، منها انقلاب وتصادم دراجتين "هوائية ونارية" ببعضها، وتعرض قائديها لكسور، بخلاف حوادث التصادم، كما وقعت في أوقاتٍ سابقة حوادث دهس خصوصًا في الطريق المُقابل لحديقة الجال، ما يعني وجوب التحرك لتكثيف مراقبة الطريق من قِبل الدوريات السرية، ومخالفة المتهورين، لوقف مثل تلك التجاوزات المرورية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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