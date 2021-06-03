هنا الأمطار.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني": حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة وجنوب حائل.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة لحارة جدًّا نهارًا ومعتدلة إلى تميل للاعتدال ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج عدا المرتفعات الجبيلية".

‏وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى من البحر الأحمر".