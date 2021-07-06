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"الأمن العام": تعاون كافة الأجهزة يسهم في حفظ وتحقيق الأمن والاستقرار

حددت أرقام التواصل للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكد الأمن العام أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وحددت أرقام التواصل لاستقبال البلاغات على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن العام": تعاون كافة الأجهزة يسهم في حفظ وتحقيق الأمن والاستقرار
سبق

أكد الأمن العام أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وحددت أرقام التواصل لاستقبال البلاغات على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:18 PM

"الأمن العام": تعاون كافة الأجهزة يسهم في حفظ وتحقيق الأمن والاستقرار

حددت أرقام التواصل للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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متعب البقمي - الطائف
2
1,252

أكد الأمن العام أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وحددت أرقام التواصل لاستقبال البلاغات على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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201,250 سيارة ..

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