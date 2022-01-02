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خوفًا من الأمطار.. مواطنون بـ"شعب النخل" يناشدون بصيانة طريق الـ 8 كلم

يفتقر لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام.. ومطالب بتعزيزه عن مجرى الوادي

ناشد سكان قرية شعب النخل بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث؛ المسؤولين في وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ بضرورة صيانة طريق قريتهم وتعزيزه عن مجرى الوادي وعمل الصيانة الدورية.

ولخّص المواطن سعد اليزيدي في شكوى تلقتها "سبق" أبرز مطالب أهالي قرية شعب النخل شرقي الليث، في نقاط عدّة، أهمها؛ حاجة الطريق الذي يبلغ طوله 8 كلم تقريباً إلى الصيانة الدورية، لافتاً إلى أنه يفتقر لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مركز تلقي البلاغات في وزارة النقل، ولكن دون جدوى، وأخرى لمسؤولي الفرع بالمنطقة، وهي الأخرى لم تجد تجاوباً - على حد قوله-.

وطالب المواطنون المسؤولين في وزارة النقل بضرورة وضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يربطهم بالطريق العام، لافتين إلى أن ما يؤرقهم هو الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وما قد تسببه الأمطار من إغلاق الطريق أمامهم نظراً لوقوعه في مجرى الوادي؛ مطالبين في نفس الوقت الوزارة بتعزيز مكان الطريق وفتحه أمام الأهالي لضمان عدم تأثره من السيول مستقبلاً.

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خوفًا من الأمطار.. مواطنون بـ"شعب النخل" يناشدون بصيانة طريق الـ 8 كلم
سبق

ناشد سكان قرية شعب النخل بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث؛ المسؤولين في وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ بضرورة صيانة طريق قريتهم وتعزيزه عن مجرى الوادي وعمل الصيانة الدورية.

ولخّص المواطن سعد اليزيدي في شكوى تلقتها "سبق" أبرز مطالب أهالي قرية شعب النخل شرقي الليث، في نقاط عدّة، أهمها؛ حاجة الطريق الذي يبلغ طوله 8 كلم تقريباً إلى الصيانة الدورية، لافتاً إلى أنه يفتقر لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مركز تلقي البلاغات في وزارة النقل، ولكن دون جدوى، وأخرى لمسؤولي الفرع بالمنطقة، وهي الأخرى لم تجد تجاوباً - على حد قوله-.

وطالب المواطنون المسؤولين في وزارة النقل بضرورة وضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يربطهم بالطريق العام، لافتين إلى أن ما يؤرقهم هو الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وما قد تسببه الأمطار من إغلاق الطريق أمامهم نظراً لوقوعه في مجرى الوادي؛ مطالبين في نفس الوقت الوزارة بتعزيز مكان الطريق وفتحه أمام الأهالي لضمان عدم تأثره من السيول مستقبلاً.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:10 PM

خوفًا من الأمطار.. مواطنون بـ"شعب النخل" يناشدون بصيانة طريق الـ 8 كلم

يفتقر لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام.. ومطالب بتعزيزه عن مجرى الوادي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد سكان قرية شعب النخل بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث؛ المسؤولين في وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ بضرورة صيانة طريق قريتهم وتعزيزه عن مجرى الوادي وعمل الصيانة الدورية.

ولخّص المواطن سعد اليزيدي في شكوى تلقتها "سبق" أبرز مطالب أهالي قرية شعب النخل شرقي الليث، في نقاط عدّة، أهمها؛ حاجة الطريق الذي يبلغ طوله 8 كلم تقريباً إلى الصيانة الدورية، لافتاً إلى أنه يفتقر لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مركز تلقي البلاغات في وزارة النقل، ولكن دون جدوى، وأخرى لمسؤولي الفرع بالمنطقة، وهي الأخرى لم تجد تجاوباً - على حد قوله-.

وطالب المواطنون المسؤولين في وزارة النقل بضرورة وضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يربطهم بالطريق العام، لافتين إلى أن ما يؤرقهم هو الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وما قد تسببه الأمطار من إغلاق الطريق أمامهم نظراً لوقوعه في مجرى الوادي؛ مطالبين في نفس الوقت الوزارة بتعزيز مكان الطريق وفتحه أمام الأهالي لضمان عدم تأثره من السيول مستقبلاً.

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