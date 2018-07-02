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رئيس الصليب الأحمر: ميانمار غير مستعدة لعودة الروهينجا الذين فروا لبنجلادش

قال: هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به بالمراكز استعدادًا لاستقبالهم مجددًا

ذكر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد أن الظروف بولاية راخين، شمال ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش، بعد حملة شنها الجيش هناك.

وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش منذ أغسطس الماضي، حيث أقامت مركزي استقبال، ما وصفته بأنه مخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال الدفعات الأولى من العائدين، حسب رويترز.

لكن "ماورير" عبر عقب زيارة له يوم الأحد إلى المنطقة عن اعتقاده بأن عودة هؤلاء اللاجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استنادًا إلى ما رآه خلال الزيارة، قائلاً: "أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به قبل أن تكون إمكانية عودة اللاجئين على نطاق واسع حقيقة واقعة".

وأضاف: "ينبغي أن يحدث الكثير فيما يتعلق بمراكز الاستقبال والاستعدادات وأيضاً استعداد المجتمعات لاستقبال أولئك اللاجئين الذين فروا من ميانمار (إلى بنجلادش) مجددًا".


وجاءت تصريحات "ماورير" لدى وصوله إلى مخيمات اللاجئين المقامة على ساحل جنوب شرق بنجلادش بعد زيارته لميانمار حيث قال "إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الصليب الأحمر: ميانمار غير مستعدة لعودة الروهينجا الذين فروا لبنجلادش
سبق

ذكر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد أن الظروف بولاية راخين، شمال ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش، بعد حملة شنها الجيش هناك.

وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش منذ أغسطس الماضي، حيث أقامت مركزي استقبال، ما وصفته بأنه مخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال الدفعات الأولى من العائدين، حسب رويترز.

لكن "ماورير" عبر عقب زيارة له يوم الأحد إلى المنطقة عن اعتقاده بأن عودة هؤلاء اللاجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استنادًا إلى ما رآه خلال الزيارة، قائلاً: "أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به قبل أن تكون إمكانية عودة اللاجئين على نطاق واسع حقيقة واقعة".

وأضاف: "ينبغي أن يحدث الكثير فيما يتعلق بمراكز الاستقبال والاستعدادات وأيضاً استعداد المجتمعات لاستقبال أولئك اللاجئين الذين فروا من ميانمار (إلى بنجلادش) مجددًا".


وجاءت تصريحات "ماورير" لدى وصوله إلى مخيمات اللاجئين المقامة على ساحل جنوب شرق بنجلادش بعد زيارته لميانمار حيث قال "إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة".

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:12 AM

رئيس الصليب الأحمر: ميانمار غير مستعدة لعودة الروهينجا الذين فروا لبنجلادش

قال: هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به بالمراكز استعدادًا لاستقبالهم مجددًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد أن الظروف بولاية راخين، شمال ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش، بعد حملة شنها الجيش هناك.

وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش منذ أغسطس الماضي، حيث أقامت مركزي استقبال، ما وصفته بأنه مخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال الدفعات الأولى من العائدين، حسب رويترز.

لكن "ماورير" عبر عقب زيارة له يوم الأحد إلى المنطقة عن اعتقاده بأن عودة هؤلاء اللاجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استنادًا إلى ما رآه خلال الزيارة، قائلاً: "أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به قبل أن تكون إمكانية عودة اللاجئين على نطاق واسع حقيقة واقعة".

وأضاف: "ينبغي أن يحدث الكثير فيما يتعلق بمراكز الاستقبال والاستعدادات وأيضاً استعداد المجتمعات لاستقبال أولئك اللاجئين الذين فروا من ميانمار (إلى بنجلادش) مجددًا".


وجاءت تصريحات "ماورير" لدى وصوله إلى مخيمات اللاجئين المقامة على ساحل جنوب شرق بنجلادش بعد زيارته لميانمار حيث قال "إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة".

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