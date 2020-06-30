مفقود حي قويزة بجدة.. "بخش" تغيّب منذ شهرين وشقيقه يناشد المساعدة

البحث جارٍ عنه وذووه أبلغوا الجهات الأمنية ولا يعاني من أي أمراض

ما زال البحث جارياً عن سلمان بخش (30 عاماً) باكستاني الجنسية، والذي تغيّب من حي قويزة بمحافظة جدة الثلاثاء 22 رمضان الماضي، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وقال شقيقه فيصل بخش: إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسجيل بلاغ بذلك في 29 رمضان، وأضاف: تم البحث عنه في المستشفيات، ولم يتم العثور عليه، مشيراً إلى أن شقيقه يحمل إقامة نظامية، ولا يعاني من أي أمراض.

وطالب قراء "سبق" بمساعدته في البحث عن شقيقه، والتواصل معه على الأرقام التالية:

0566192068

0565916724‏