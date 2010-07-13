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هجوم الـ11 ساعة.. مقتل 26 شخصاً في اعتداء لمسلحين على فندق بالصومال

بينهم أمريكيان و3 كينيين و3 تنزانيين وبريطاني

صحيفة سبق الإلكترونية

أفاد رئيس ولاية جوبا لاند الصومالية أحمد محمد مادوبي، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا 26 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، خلال اقتحام فندق في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال، في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012.

وبين "مادوبي" في بيان أوردته "رويترز" أن من بين القتلى ثلاثة كينيين وبريطانياً وأمريكيين وثلاثة تنزانيين.

وأضاف أن مرشحاً رئاسياً في الانتخابات المحلية التي تجرى في أغسطس المقبل لقي حتفه أيضاً في الهجوم.


من جهتها، ذكرت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت عند الفندق، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، مساء أمس، ثم اقتحم ثلاثة مسلحين المكان.

بدوره، أوضح الرائد في الشرطة محمد عبدي، أن قوات الأمن استغرقت 11 ساعة لإنهاء الهجوم.

ووردت أنباء عن مقتل صحفيين اثنين على الأقل وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تحاول الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

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هجوم الـ11 ساعة.. مقتل 26 شخصاً في اعتداء لمسلحين على فندق بالصومال
سبق

صحيفة سبق الإلكترونية

أفاد رئيس ولاية جوبا لاند الصومالية أحمد محمد مادوبي، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا 26 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، خلال اقتحام فندق في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال، في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012.

وبين "مادوبي" في بيان أوردته "رويترز" أن من بين القتلى ثلاثة كينيين وبريطانياً وأمريكيين وثلاثة تنزانيين.

وأضاف أن مرشحاً رئاسياً في الانتخابات المحلية التي تجرى في أغسطس المقبل لقي حتفه أيضاً في الهجوم.


من جهتها، ذكرت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت عند الفندق، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، مساء أمس، ثم اقتحم ثلاثة مسلحين المكان.

بدوره، أوضح الرائد في الشرطة محمد عبدي، أن قوات الأمن استغرقت 11 ساعة لإنهاء الهجوم.

ووردت أنباء عن مقتل صحفيين اثنين على الأقل وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تحاول الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
04:58 PM

هجوم الـ11 ساعة.. مقتل 26 شخصاً في اعتداء لمسلحين على فندق بالصومال

بينهم أمريكيان و3 كينيين و3 تنزانيين وبريطاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صحيفة سبق الإلكترونية

أفاد رئيس ولاية جوبا لاند الصومالية أحمد محمد مادوبي، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا 26 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، خلال اقتحام فندق في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال، في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012.

وبين "مادوبي" في بيان أوردته "رويترز" أن من بين القتلى ثلاثة كينيين وبريطانياً وأمريكيين وثلاثة تنزانيين.

وأضاف أن مرشحاً رئاسياً في الانتخابات المحلية التي تجرى في أغسطس المقبل لقي حتفه أيضاً في الهجوم.


من جهتها، ذكرت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت عند الفندق، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، مساء أمس، ثم اقتحم ثلاثة مسلحين المكان.

بدوره، أوضح الرائد في الشرطة محمد عبدي، أن قوات الأمن استغرقت 11 ساعة لإنهاء الهجوم.

ووردت أنباء عن مقتل صحفيين اثنين على الأقل وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تحاول الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

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