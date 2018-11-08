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إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمُستفيدي الضمان

لشهر ربيع الأول.. تشمل مساعدات نقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من الكهرباء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,968,068,415 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,354,372,261 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 187,137,972 ريالاً، بينما تم صرف 98,986,682 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 327,571,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

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إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمُستفيدي الضمان
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,968,068,415 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,354,372,261 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 187,137,972 ريالاً، بينما تم صرف 98,986,682 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 327,571,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:24 PM

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمُستفيدي الضمان

لشهر ربيع الأول.. تشمل مساعدات نقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من الكهرباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,968,068,415 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,354,372,261 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 187,137,972 ريالاً، بينما تم صرف 98,986,682 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 327,571,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

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