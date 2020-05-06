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بعد الهطولات الغزيرة.. شاهد: قوس قزح يعانق سماء مرتفعات جازان

المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة من المديرية

ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء مرتفعات جازان بعد هطول الأمطار اليوم، بعدما هطلت الأمطار بغزارة، لترتسم على أثرها ألوان الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة.

فيما جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة. وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

وكانت المديرية قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

جازان هطول الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الهطولات الغزيرة.. شاهد: قوس قزح يعانق سماء مرتفعات جازان
سبق

ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء مرتفعات جازان بعد هطول الأمطار اليوم، بعدما هطلت الأمطار بغزارة، لترتسم على أثرها ألوان الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة.

فيما جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة. وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

وكانت المديرية قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:12 PM

بعد الهطولات الغزيرة.. شاهد: قوس قزح يعانق سماء مرتفعات جازان

المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة من المديرية

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فهد كاملي - جازان
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ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء مرتفعات جازان بعد هطول الأمطار اليوم، بعدما هطلت الأمطار بغزارة، لترتسم على أثرها ألوان الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة.

فيما جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة. وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

وكانت المديرية قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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