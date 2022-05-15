"التنمية الاجتماعية بمكة" يعقد اجتماعًا طارئًا لإنقاذ مركز كلى من الإغلاق

بعد عجزه عن استمرار العمل به بسبب الصعوبات المالية جراء كورونا

تحرك مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة لإنقاذ مركز غسيل الكلى الذي يقدم خدماته للمحتاجين من أبناء مكة المكرمة من الإغلاق، بعد إعلان مجمع أوجه العناية الطبي عجزه عن استمرار العمل به بسبب الصعوبات المالية التي واجهها في جائحة كورونا.

وعقد مدير مركز تنمية مكة ساعد الصواط اليوم اجتماعًا طارئًا مع عدد من قيادات الجمعيات الخيرية الصحية في مكة لوضع حلول عاجلة تضمن بقاء مركز غسيل الكلى يقدم خدماته التي يستفيد منها أكثر من ٤٠ مريضًا، حيث بيّن مالك المركز أنه سيواصل العمل لمدة شهر.

وأوصى المجتمعون بأهمية البدء في تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الجمعيات الخيرية الصحية وبإشراف مركز التنمية ستعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة الموارد المالية بالمركز من خلال تأمين الداعمين في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع إدارة مركز غسيل الكلى.

وأكدوا أن الجميع حريص على بقاء نشاط المركز لاسيما وهو يقدم خدمات لفئة مهمة في مكة المكرمة.