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الحكومة اليمنية تتحرك ضد فساد المنظمات الأممية.. اختراق حوثي

طلبت تقريرًا متكاملًا عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل

قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريرًا متكاملًا عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.

وتعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الدكتور نجيب العوج، باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.

وقال "العوج" في تصريحات، نقلتها "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم: إن "الحكومة اطلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن"؛ مضيفًا: "سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات".

وشدد "العوج" على أن الوزارة تُعد في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

وقد تم الكشف عن تحقيقات أممية مع موظفين ومسؤولين حول "كوارث فساد" واتهامات لعاملي إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف الحوثيين؛ مما يهدد حياد المنظمات الإغاثية التي اتخذت من الحالة الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.

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الحكومة اليمنية تتحرك ضد فساد المنظمات الأممية.. اختراق حوثي
سبق

قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريرًا متكاملًا عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.

وتعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الدكتور نجيب العوج، باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.

وقال "العوج" في تصريحات، نقلتها "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم: إن "الحكومة اطلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن"؛ مضيفًا: "سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات".

وشدد "العوج" على أن الوزارة تُعد في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

وقد تم الكشف عن تحقيقات أممية مع موظفين ومسؤولين حول "كوارث فساد" واتهامات لعاملي إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف الحوثيين؛ مما يهدد حياد المنظمات الإغاثية التي اتخذت من الحالة الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:23 AM

الحكومة اليمنية تتحرك ضد فساد المنظمات الأممية.. اختراق حوثي

طلبت تقريرًا متكاملًا عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريرًا متكاملًا عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.

وتعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الدكتور نجيب العوج، باتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.

وقال "العوج" في تصريحات، نقلتها "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم: إن "الحكومة اطلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن"؛ مضيفًا: "سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات".

وشدد "العوج" على أن الوزارة تُعد في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

وقد تم الكشف عن تحقيقات أممية مع موظفين ومسؤولين حول "كوارث فساد" واتهامات لعاملي إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف الحوثيين؛ مما يهدد حياد المنظمات الإغاثية التي اتخذت من الحالة الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.

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