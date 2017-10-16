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في وقت وجيز.. "مدني وادي الدواسر" ينقذ حياة وافد احتجز في بئر عمقها 400 متر

بقي داخلها إثر سقوطه ساعات عدة

أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها ١٤ بوصة وعمقها 400 متر.

‫وتفصيلاً علمت "سبق" من مصادرها أن فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر باشرت بلاغاً لعامل من الجنسية الهندية، ونجحت بفضل من الله في إنقاذه إثر احتجازه بداخل البئر لعدة ساعات، وهو على قيد الحياة الآن وصحته جيدة.

‫وساهمت جهود أبطال الدفاع المدني في المحافظة على حياة المحتجز نظير سرعة انتقالهم ومباشرة البلاغ وتمكنهم من التعامل مع مثل تلك الحالات باستخدام التجهيزات الفنية بقيادة مدير إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر العقيد تركي بن عائض آل هقشة، ومساعده لشؤون العمليات المقدم طنف بن حسن آل طنف.

الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في وقت وجيز.. "مدني وادي الدواسر" ينقذ حياة وافد احتجز في بئر عمقها 400 متر
سبق

أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها ١٤ بوصة وعمقها 400 متر.

‫وتفصيلاً علمت "سبق" من مصادرها أن فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر باشرت بلاغاً لعامل من الجنسية الهندية، ونجحت بفضل من الله في إنقاذه إثر احتجازه بداخل البئر لعدة ساعات، وهو على قيد الحياة الآن وصحته جيدة.

‫وساهمت جهود أبطال الدفاع المدني في المحافظة على حياة المحتجز نظير سرعة انتقالهم ومباشرة البلاغ وتمكنهم من التعامل مع مثل تلك الحالات باستخدام التجهيزات الفنية بقيادة مدير إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر العقيد تركي بن عائض آل هقشة، ومساعده لشؤون العمليات المقدم طنف بن حسن آل طنف.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
07:43 PM

في وقت وجيز.. "مدني وادي الدواسر" ينقذ حياة وافد احتجز في بئر عمقها 400 متر

بقي داخلها إثر سقوطه ساعات عدة

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
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3,223

أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها ١٤ بوصة وعمقها 400 متر.

‫وتفصيلاً علمت "سبق" من مصادرها أن فرق الدفاع المدني بوادي الدواسر باشرت بلاغاً لعامل من الجنسية الهندية، ونجحت بفضل من الله في إنقاذه إثر احتجازه بداخل البئر لعدة ساعات، وهو على قيد الحياة الآن وصحته جيدة.

‫وساهمت جهود أبطال الدفاع المدني في المحافظة على حياة المحتجز نظير سرعة انتقالهم ومباشرة البلاغ وتمكنهم من التعامل مع مثل تلك الحالات باستخدام التجهيزات الفنية بقيادة مدير إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر العقيد تركي بن عائض آل هقشة، ومساعده لشؤون العمليات المقدم طنف بن حسن آل طنف.

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