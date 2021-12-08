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مركز تنمية الأفلاج يكرم صبا النسائي التطوعي

في اليوم العالمي والسعودي للتطوع

كرّم مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، فريق صبا النسائي التطوعي؛ لما يقدمه من حملات ومبادرات تطوعية لخدمة المجتمع والارتقاء به.

كما يأتي نظير عمل الفريق على تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول لعدد المتطوعين المطلوب.

وألقت قائدة الفريق عهود العرجاني، كلمة باسم الفريق شكرت خلالها مركز التنمية على هذا التكريم، وثمنت جهود لجنة تنمية الأفلاج ودعمها الدائم للفريق وتذليل جميع العقبات وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للفريق للقيام بواجبهم التطوعي.

تلا ذلك إعلان الفريق انطلاق برنامج نادي الحي الشبابي للفتيات الذي سينظم خلال الفصل الدراسي الثاني، مستهدفاً طالبات الجامعة وحديثات التخرج.

ويقدم لهن من خلاله العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة مثل ورش العمل والدورات التدريبية في مسار العمل الحر، بعد ذلك عرض مرئي للتعريف بالفريق وهويته وأعضائه.

يذكر أن فريق صبا أنهى الأيام الماضية الإشراف على تنفيذ آخر برامج لجنة التنمية بالأفلاج؛ وهو برنامج مهنتي للفتيات الذي أقيم في مجمع إسكان الملك عبد الله التنموي بمحافظة الأفلاج على مدار ثلاثة شهور، كان نتاجه تقديم ست دورات مهنية مستحدثة استهدفت 156 متدربة بواقع 40 ساعة تدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز تنمية الأفلاج يكرم صبا النسائي التطوعي
سبق

كرّم مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، فريق صبا النسائي التطوعي؛ لما يقدمه من حملات ومبادرات تطوعية لخدمة المجتمع والارتقاء به.

كما يأتي نظير عمل الفريق على تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول لعدد المتطوعين المطلوب.

وألقت قائدة الفريق عهود العرجاني، كلمة باسم الفريق شكرت خلالها مركز التنمية على هذا التكريم، وثمنت جهود لجنة تنمية الأفلاج ودعمها الدائم للفريق وتذليل جميع العقبات وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للفريق للقيام بواجبهم التطوعي.

تلا ذلك إعلان الفريق انطلاق برنامج نادي الحي الشبابي للفتيات الذي سينظم خلال الفصل الدراسي الثاني، مستهدفاً طالبات الجامعة وحديثات التخرج.

ويقدم لهن من خلاله العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة مثل ورش العمل والدورات التدريبية في مسار العمل الحر، بعد ذلك عرض مرئي للتعريف بالفريق وهويته وأعضائه.

يذكر أن فريق صبا أنهى الأيام الماضية الإشراف على تنفيذ آخر برامج لجنة التنمية بالأفلاج؛ وهو برنامج مهنتي للفتيات الذي أقيم في مجمع إسكان الملك عبد الله التنموي بمحافظة الأفلاج على مدار ثلاثة شهور، كان نتاجه تقديم ست دورات مهنية مستحدثة استهدفت 156 متدربة بواقع 40 ساعة تدريبية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
07:57 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:52 PM

مركز تنمية الأفلاج يكرم صبا النسائي التطوعي

في اليوم العالمي والسعودي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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كرّم مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، فريق صبا النسائي التطوعي؛ لما يقدمه من حملات ومبادرات تطوعية لخدمة المجتمع والارتقاء به.

كما يأتي نظير عمل الفريق على تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول لعدد المتطوعين المطلوب.

وألقت قائدة الفريق عهود العرجاني، كلمة باسم الفريق شكرت خلالها مركز التنمية على هذا التكريم، وثمنت جهود لجنة تنمية الأفلاج ودعمها الدائم للفريق وتذليل جميع العقبات وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للفريق للقيام بواجبهم التطوعي.

تلا ذلك إعلان الفريق انطلاق برنامج نادي الحي الشبابي للفتيات الذي سينظم خلال الفصل الدراسي الثاني، مستهدفاً طالبات الجامعة وحديثات التخرج.

ويقدم لهن من خلاله العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة مثل ورش العمل والدورات التدريبية في مسار العمل الحر، بعد ذلك عرض مرئي للتعريف بالفريق وهويته وأعضائه.

يذكر أن فريق صبا أنهى الأيام الماضية الإشراف على تنفيذ آخر برامج لجنة التنمية بالأفلاج؛ وهو برنامج مهنتي للفتيات الذي أقيم في مجمع إسكان الملك عبد الله التنموي بمحافظة الأفلاج على مدار ثلاثة شهور، كان نتاجه تقديم ست دورات مهنية مستحدثة استهدفت 156 متدربة بواقع 40 ساعة تدريبية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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