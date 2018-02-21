​اجتماع تنسيقي حول الآلية التنفيذية للاستخدام والتعامل الأمثل لأدوات الحجامة

للتباحث حول سبل التوعية والتثقيف بمواصفاتها

عقد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الدكتور سعود بن محمد السند، اجتماعًا تنسيقيًّا مع وفد من قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة المدير التنفيذي لما قبل التسويق والتقييم العلمي المهندس مشعل العمري، وذلك يوم الثلاثاء الماضي بمقر المركز بالرياض.

وتباحث الطرفان حول الآلية التنفيذية للاستخدام والتعامل الأمثل مع أدوات الحجامة ونطاق تطبيقاتها والدور المناط بالهيئة والمركز كل فيما يخصه، بالإضافة إلى التباحث حول سبل التوعية والتثقيف بالمواصفة وإدراجها ضمن المتطلبات التنظيمية، والتأكد من امتثالها على النطاق الدولي.

وناقش الطرفان عدة محاور؛ منها: آلية التفتيش على مراكز وعيادات الحجامة للتأكد من تطبيق المواصفة، وتفتيش مستودعات ومتاجر الأجهزة والمنتجات الطبية، وتوجيه وإرشاد ذوي العلاقة نحو تطبيق المواصفة، وإدراج أدوات الحجامة في التعرفة الجمركية، وإدراج المواصفة في الاشتراطات الوطنية الموجهة للممارسين والمؤسسات، بالإضافة إلى الإشارة للمواصفة في المنشورات والمطبوعات التي تصدر من المركز والهيئة.

وفي ختام الاجتماع ثمن الدكتور السند الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام بين المركز الوطني للطب البديل والتكميلي والهيئة.

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