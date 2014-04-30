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"الجبير" يستقبل وزير خارجية قبرص ويستعرضان العلاقات الثنائية

خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وفي تصريح عقب اللقاء أكد الجبير أن المملكة تقدر مواقف جمهورية قبرص فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا، أو تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى دعم قبرص للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لمصر منذ بداية الأزمة حتى تجاوزتها.

وأضاف الوزير الجبير يقول: " نحن نقدر موقف قبرص البناء في الاتحاد الأوروبي، وجهودها في السعي لتحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية ".

من جانبه، قال وزير خارجية جمهورية قبرص: " تجمعنا بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ونتطلع لتطويرها حيث ستفتتح جمهورية قبرص سفارتها في المملكة قريباً، كما ستفتتح المملكة العربية السعودية كذلك سفارة في بلادنا ".

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل وزير خارجية قبرص ويستعرضان العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وفي تصريح عقب اللقاء أكد الجبير أن المملكة تقدر مواقف جمهورية قبرص فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا، أو تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى دعم قبرص للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لمصر منذ بداية الأزمة حتى تجاوزتها.

وأضاف الوزير الجبير يقول: " نحن نقدر موقف قبرص البناء في الاتحاد الأوروبي، وجهودها في السعي لتحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية ".

من جانبه، قال وزير خارجية جمهورية قبرص: " تجمعنا بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ونتطلع لتطويرها حيث ستفتتح جمهورية قبرص سفارتها في المملكة قريباً، كما ستفتتح المملكة العربية السعودية كذلك سفارة في بلادنا ".

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:52 PM

"الجبير" يستقبل وزير خارجية قبرص ويستعرضان العلاقات الثنائية

خلال لقاء بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وفي تصريح عقب اللقاء أكد الجبير أن المملكة تقدر مواقف جمهورية قبرص فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا، أو تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى دعم قبرص للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لمصر منذ بداية الأزمة حتى تجاوزتها.

وأضاف الوزير الجبير يقول: " نحن نقدر موقف قبرص البناء في الاتحاد الأوروبي، وجهودها في السعي لتحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية ".

من جانبه، قال وزير خارجية جمهورية قبرص: " تجمعنا بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ونتطلع لتطويرها حيث ستفتتح جمهورية قبرص سفارتها في المملكة قريباً، كما ستفتتح المملكة العربية السعودية كذلك سفارة في بلادنا ".

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

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