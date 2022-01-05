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"ابن سمار" يحصد المركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل

وجّه الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على دعمه للمهرجان

فازت منقية "سمارات" لمالكها رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار بالمركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المُتسابقين مساء اليوم الأربعاء.

ونجح "ابن سمار" في خطف المركز الأول، وقال بهذه المُناسبة: "الحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً هذا الفوز تم بفضل الله أولًا، ثم بفضل كل من دعمني وآزرني ووقف بجانبي من جمهور منقية "سمارات".

وأضاف: هذا الإنجاز يزيدني رغبةً وحماسًا في المواصلة للمزيد من الإنجازات وحصد المراكز الأولى لما هو آتٍ، فرحتي كبيرة، وسعادتي غامرة، وهي المشاركة الأولى لي وبفضل الله حصدت المركز الأول، وكنت عازمًا قبل المشاركة أن أضع هدفًا وهو تحقيق المركز الأول، وبعد العزيمة والإصرار تم الفوز ولله الحمد.

وأردف "ابن سمار": أوجّه شكري البالغ لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على ما أولاه من اهتمام بالغ وكبير لهذا المهرجان ونقل النادي والمهرجان نقلة نوعية جعلت منه محط أنظار المُجتمع وزادت من روح المُنافسة الشريفة في أجواء رائعة وصاخبة.

وتابع: أشكر المُنظمين والمسؤولين عن المهرجان، الذين رفعوا من جودته وتنظيمه، وخير دليل التغطية الإعلامية الكبيرة، والحضور الجماهيري الرائع، الذي زاد من روح المُنافسة، وأضاف لها رونقًا وجمالًا من نوع آخر، وعزز المُشاركة.

واختتم بالقول: أكرر شكري لجمهور "سمارات" الجميل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع لكل خير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن سمار" يحصد المركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل
سبق

فازت منقية "سمارات" لمالكها رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار بالمركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المُتسابقين مساء اليوم الأربعاء.

ونجح "ابن سمار" في خطف المركز الأول، وقال بهذه المُناسبة: "الحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً هذا الفوز تم بفضل الله أولًا، ثم بفضل كل من دعمني وآزرني ووقف بجانبي من جمهور منقية "سمارات".

وأضاف: هذا الإنجاز يزيدني رغبةً وحماسًا في المواصلة للمزيد من الإنجازات وحصد المراكز الأولى لما هو آتٍ، فرحتي كبيرة، وسعادتي غامرة، وهي المشاركة الأولى لي وبفضل الله حصدت المركز الأول، وكنت عازمًا قبل المشاركة أن أضع هدفًا وهو تحقيق المركز الأول، وبعد العزيمة والإصرار تم الفوز ولله الحمد.

وأردف "ابن سمار": أوجّه شكري البالغ لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على ما أولاه من اهتمام بالغ وكبير لهذا المهرجان ونقل النادي والمهرجان نقلة نوعية جعلت منه محط أنظار المُجتمع وزادت من روح المُنافسة الشريفة في أجواء رائعة وصاخبة.

وتابع: أشكر المُنظمين والمسؤولين عن المهرجان، الذين رفعوا من جودته وتنظيمه، وخير دليل التغطية الإعلامية الكبيرة، والحضور الجماهيري الرائع، الذي زاد من روح المُنافسة، وأضاف لها رونقًا وجمالًا من نوع آخر، وعزز المُشاركة.

واختتم بالقول: أكرر شكري لجمهور "سمارات" الجميل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع لكل خير.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:39 PM

"ابن سمار" يحصد المركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل

وجّه الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على دعمه للمهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت منقية "سمارات" لمالكها رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار بالمركز الأول في فئة سيف الملك 60 لون شعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المُتسابقين مساء اليوم الأربعاء.

ونجح "ابن سمار" في خطف المركز الأول، وقال بهذه المُناسبة: "الحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً هذا الفوز تم بفضل الله أولًا، ثم بفضل كل من دعمني وآزرني ووقف بجانبي من جمهور منقية "سمارات".

وأضاف: هذا الإنجاز يزيدني رغبةً وحماسًا في المواصلة للمزيد من الإنجازات وحصد المراكز الأولى لما هو آتٍ، فرحتي كبيرة، وسعادتي غامرة، وهي المشاركة الأولى لي وبفضل الله حصدت المركز الأول، وكنت عازمًا قبل المشاركة أن أضع هدفًا وهو تحقيق المركز الأول، وبعد العزيمة والإصرار تم الفوز ولله الحمد.

وأردف "ابن سمار": أوجّه شكري البالغ لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على ما أولاه من اهتمام بالغ وكبير لهذا المهرجان ونقل النادي والمهرجان نقلة نوعية جعلت منه محط أنظار المُجتمع وزادت من روح المُنافسة الشريفة في أجواء رائعة وصاخبة.

وتابع: أشكر المُنظمين والمسؤولين عن المهرجان، الذين رفعوا من جودته وتنظيمه، وخير دليل التغطية الإعلامية الكبيرة، والحضور الجماهيري الرائع، الذي زاد من روح المُنافسة، وأضاف لها رونقًا وجمالًا من نوع آخر، وعزز المُشاركة.

واختتم بالقول: أكرر شكري لجمهور "سمارات" الجميل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع لكل خير.

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