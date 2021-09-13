النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

البنك الإسلامي للتنمية يؤكّد دعمه الفوري لتعزيز قدرات الأنظمة الصحية للاستجابة للوباء

اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي

أكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر؛ الوقوف والتعايش مع تغييرات الوباء فيروس COVID-19، على الرغم من الجهود الهائلة للاستجابة للوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية، مبيناً أن الطفرات المتكررة للفيروس تسبّب موجات جديدة في جميع أنحاء العالم وتعيق جهود التعافي، منوّهاً إلى أولوية وطنية لتسطيح منحنى العدوى لجميع البلدان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل معاً لإنقاذ مزيدٍ من الأرواح.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "لا شك أن اللقاحات ضرورية للحد من انتشار الجائحة، وبالفعل فإن طرح اللقاحات يعطي لمحة من الأمل للبشرية جمعاء، ومع ذلك فإنه يكشف أيضا عن أوجه عدم المساواة القائمة، مما يستلزم تنسيقا أفضل لصالح الجميع، في حين أن البلدان المتقدمة تخطو خطوات كبيرة في تحصين سكانها، فإن البلدان الفقيرة والأقل نمواً متخلفة عن الركب نظراً لأن "لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنًا، ونحن بحاجة إلى تجميع مواردنا وتكثيف جهودنا على جميع المستويات لضمان إمكانية الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وخاصة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وأضاف "في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء خلال هذا الوقت الصعب من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستعداد الإستراتيجي والاستجابة (SPRP) ومساراته الثلاثية (الاستجابة والاستعادة وإعادة التشغيل)، وقدمنا دعماً فورياً لتعزيز قدرات أنظمتنا الصحية للاستجابة، ليس فقط للوباء الحالي ولكن أيضاً لأزمات المستقبل".

وأشار إلى تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يد المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بين دول الأعضاء وتوفير الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً لتمكينها من تحمل الآثار السلبية للجائحة، وكذلك دعم تطوير اللقاح وتصنيعه وشرائه وتسليمه إلى المستفيدين لضمان حماية السكان واستعدادهم لمواصلة تقدمهم في عالم ما بعد COVID- 19.

وعبّر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن فخره بجميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 لإظهارها مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات التي يسببها الوباء، منوّهاً إلى دعم من الشركاء في التنمية من الشمال والجنوب العالمي، وذلك من خلال ربط البلدان الأعضاء فيما بينها وبين بلدان أخرى من الجنوب لتبادل الدروس المستفادة وحلول التنمية والموارد للاستجابة بشكل أفضل للأزمة، داعياً المجتمع الإنمائي الدولي إلى مواصلة التصدّي للتحديات المباشرة والقيادة نحو زيادة الرخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك الإسلامي للتنمية يؤكّد دعمه الفوري لتعزيز قدرات الأنظمة الصحية للاستجابة للوباء
سبق

أكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر؛ الوقوف والتعايش مع تغييرات الوباء فيروس COVID-19، على الرغم من الجهود الهائلة للاستجابة للوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية، مبيناً أن الطفرات المتكررة للفيروس تسبّب موجات جديدة في جميع أنحاء العالم وتعيق جهود التعافي، منوّهاً إلى أولوية وطنية لتسطيح منحنى العدوى لجميع البلدان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل معاً لإنقاذ مزيدٍ من الأرواح.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "لا شك أن اللقاحات ضرورية للحد من انتشار الجائحة، وبالفعل فإن طرح اللقاحات يعطي لمحة من الأمل للبشرية جمعاء، ومع ذلك فإنه يكشف أيضا عن أوجه عدم المساواة القائمة، مما يستلزم تنسيقا أفضل لصالح الجميع، في حين أن البلدان المتقدمة تخطو خطوات كبيرة في تحصين سكانها، فإن البلدان الفقيرة والأقل نمواً متخلفة عن الركب نظراً لأن "لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنًا، ونحن بحاجة إلى تجميع مواردنا وتكثيف جهودنا على جميع المستويات لضمان إمكانية الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وخاصة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وأضاف "في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء خلال هذا الوقت الصعب من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستعداد الإستراتيجي والاستجابة (SPRP) ومساراته الثلاثية (الاستجابة والاستعادة وإعادة التشغيل)، وقدمنا دعماً فورياً لتعزيز قدرات أنظمتنا الصحية للاستجابة، ليس فقط للوباء الحالي ولكن أيضاً لأزمات المستقبل".

وأشار إلى تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يد المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بين دول الأعضاء وتوفير الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً لتمكينها من تحمل الآثار السلبية للجائحة، وكذلك دعم تطوير اللقاح وتصنيعه وشرائه وتسليمه إلى المستفيدين لضمان حماية السكان واستعدادهم لمواصلة تقدمهم في عالم ما بعد COVID- 19.

وعبّر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن فخره بجميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 لإظهارها مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات التي يسببها الوباء، منوّهاً إلى دعم من الشركاء في التنمية من الشمال والجنوب العالمي، وذلك من خلال ربط البلدان الأعضاء فيما بينها وبين بلدان أخرى من الجنوب لتبادل الدروس المستفادة وحلول التنمية والموارد للاستجابة بشكل أفضل للأزمة، داعياً المجتمع الإنمائي الدولي إلى مواصلة التصدّي للتحديات المباشرة والقيادة نحو زيادة الرخاء.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:55 AM

البنك الإسلامي للتنمية يؤكّد دعمه الفوري لتعزيز قدرات الأنظمة الصحية للاستجابة للوباء

اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
676

أكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر؛ الوقوف والتعايش مع تغييرات الوباء فيروس COVID-19، على الرغم من الجهود الهائلة للاستجابة للوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية، مبيناً أن الطفرات المتكررة للفيروس تسبّب موجات جديدة في جميع أنحاء العالم وتعيق جهود التعافي، منوّهاً إلى أولوية وطنية لتسطيح منحنى العدوى لجميع البلدان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل معاً لإنقاذ مزيدٍ من الأرواح.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "لا شك أن اللقاحات ضرورية للحد من انتشار الجائحة، وبالفعل فإن طرح اللقاحات يعطي لمحة من الأمل للبشرية جمعاء، ومع ذلك فإنه يكشف أيضا عن أوجه عدم المساواة القائمة، مما يستلزم تنسيقا أفضل لصالح الجميع، في حين أن البلدان المتقدمة تخطو خطوات كبيرة في تحصين سكانها، فإن البلدان الفقيرة والأقل نمواً متخلفة عن الركب نظراً لأن "لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنًا، ونحن بحاجة إلى تجميع مواردنا وتكثيف جهودنا على جميع المستويات لضمان إمكانية الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وخاصة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وأضاف "في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتخذنا إجراءات سريعة للوقوف إلى جانب دولنا الأعضاء خلال هذا الوقت الصعب من خلال 4.56 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستعداد الإستراتيجي والاستجابة (SPRP) ومساراته الثلاثية (الاستجابة والاستعادة وإعادة التشغيل)، وقدمنا دعماً فورياً لتعزيز قدرات أنظمتنا الصحية للاستجابة، ليس فقط للوباء الحالي ولكن أيضاً لأزمات المستقبل".

وأشار إلى تقديم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يد المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً بين دول الأعضاء وتوفير الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً لتمكينها من تحمل الآثار السلبية للجائحة، وكذلك دعم تطوير اللقاح وتصنيعه وشرائه وتسليمه إلى المستفيدين لضمان حماية السكان واستعدادهم لمواصلة تقدمهم في عالم ما بعد COVID- 19.

وعبّر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن فخره بجميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 لإظهارها مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات التي يسببها الوباء، منوّهاً إلى دعم من الشركاء في التنمية من الشمال والجنوب العالمي، وذلك من خلال ربط البلدان الأعضاء فيما بينها وبين بلدان أخرى من الجنوب لتبادل الدروس المستفادة وحلول التنمية والموارد للاستجابة بشكل أفضل للأزمة، داعياً المجتمع الإنمائي الدولي إلى مواصلة التصدّي للتحديات المباشرة والقيادة نحو زيادة الرخاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,974

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة