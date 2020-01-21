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الاتحاد والاتفاق يعيران "سانوجو" و"الحدادي".. وضمك يتعاقد مع "السعيداني"

أعلن نادي الاتحاد إعارة لاعبه سانوجو.

وقال النادي: "في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل لاتفاق مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

وأضاف: وعلى ضوء الاتفاق الذي تم مع اللاعب، فإن مجلس الإدارة الاتحادي وافق على العرض المقدم من النجم الأحمر الصربي، للتعاقد مع سيكو سانوجو بنظام الإعارة لمدة عام بداية من تاريخه.

من جانبها أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات إعارة لاعب الدفاع التونسي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أسامة الحدادي لمدة موسم ونصف.

في المقابل وقع نادي ضمك مع التونسي بلال السعيداني، لاعب خط الوسط لمدة ستة أشهر.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد والاتفاق يعيران "سانوجو" و"الحدادي".. وضمك يتعاقد مع "السعيداني"
سبق

أعلن نادي الاتحاد إعارة لاعبه سانوجو.

وقال النادي: "في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل لاتفاق مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

وأضاف: وعلى ضوء الاتفاق الذي تم مع اللاعب، فإن مجلس الإدارة الاتحادي وافق على العرض المقدم من النجم الأحمر الصربي، للتعاقد مع سيكو سانوجو بنظام الإعارة لمدة عام بداية من تاريخه.

من جانبها أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات إعارة لاعب الدفاع التونسي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أسامة الحدادي لمدة موسم ونصف.

في المقابل وقع نادي ضمك مع التونسي بلال السعيداني، لاعب خط الوسط لمدة ستة أشهر.


21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:51 PM

الاتحاد والاتفاق يعيران "سانوجو" و"الحدادي".. وضمك يتعاقد مع "السعيداني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد إعارة لاعبه سانوجو.

وقال النادي: "في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل لاتفاق مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي.

وأضاف: وعلى ضوء الاتفاق الذي تم مع اللاعب، فإن مجلس الإدارة الاتحادي وافق على العرض المقدم من النجم الأحمر الصربي، للتعاقد مع سيكو سانوجو بنظام الإعارة لمدة عام بداية من تاريخه.

من جانبها أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات إعارة لاعب الدفاع التونسي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أسامة الحدادي لمدة موسم ونصف.

في المقابل وقع نادي ضمك مع التونسي بلال السعيداني، لاعب خط الوسط لمدة ستة أشهر.


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