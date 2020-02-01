النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دَهْس مشاة واقتلاع نخيل.. حادث مروِّع في أكثر المواقع ازدحامًا بصبيا

انحراف مركبة واصطدامها بأخرى.. والهلال الأحمر باشر الحادث

باشرت الجهات المعنية مساء أمس الجمعة حادثًا مروريًّا مروِّعًا في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بمحافظة صبيا، بالقرب من إحدى الأسواق الشهيرة؛ إذ انحرفت مركبة، واصطدمت بأخرى، واقتلعت نخيلاً، ودهست آخرين، ونتج من ذلك إصابات عدة.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي تفاصيل الحادث لـ"سبق" قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الجمعة عند الساعة السابعة والنصف بلاغًا عن حادث مروري بالقرب من مركز تجاري على مدخل محافظة صبيا، وأن في موقع الحادث مصابين.

وأضاف الصرخي بأنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بإشراف القيادي الميداني محمد أبو قنعان، وعند وصول الفرق تبيّن وجود حالتين من الجنسية الآسيوية، لديهما إصابات متعددة، ووضعهما الصحي حرج نتيجة تعرضهما لحالة دهس.

وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى إصاباتهم بين متوسطة وحرجة نتيجة انحراف السيارة، واصطدامها بسيارة أخرى، وخروجها للمسار الآخر. وقد قدم المسعفون الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

حادث مروع صبيا جازان الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دَهْس مشاة واقتلاع نخيل.. حادث مروِّع في أكثر المواقع ازدحامًا بصبيا
سبق

باشرت الجهات المعنية مساء أمس الجمعة حادثًا مروريًّا مروِّعًا في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بمحافظة صبيا، بالقرب من إحدى الأسواق الشهيرة؛ إذ انحرفت مركبة، واصطدمت بأخرى، واقتلعت نخيلاً، ودهست آخرين، ونتج من ذلك إصابات عدة.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي تفاصيل الحادث لـ"سبق" قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الجمعة عند الساعة السابعة والنصف بلاغًا عن حادث مروري بالقرب من مركز تجاري على مدخل محافظة صبيا، وأن في موقع الحادث مصابين.

وأضاف الصرخي بأنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بإشراف القيادي الميداني محمد أبو قنعان، وعند وصول الفرق تبيّن وجود حالتين من الجنسية الآسيوية، لديهما إصابات متعددة، ووضعهما الصحي حرج نتيجة تعرضهما لحالة دهس.

وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى إصاباتهم بين متوسطة وحرجة نتيجة انحراف السيارة، واصطدامها بسيارة أخرى، وخروجها للمسار الآخر. وقد قدم المسعفون الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:58 AM

دَهْس مشاة واقتلاع نخيل.. حادث مروِّع في أكثر المواقع ازدحامًا بصبيا

انحراف مركبة واصطدامها بأخرى.. والهلال الأحمر باشر الحادث

A A A
محمد المواسي - جازان
6
8,558

باشرت الجهات المعنية مساء أمس الجمعة حادثًا مروريًّا مروِّعًا في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بمحافظة صبيا، بالقرب من إحدى الأسواق الشهيرة؛ إذ انحرفت مركبة، واصطدمت بأخرى، واقتلعت نخيلاً، ودهست آخرين، ونتج من ذلك إصابات عدة.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي تفاصيل الحادث لـ"سبق" قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الجمعة عند الساعة السابعة والنصف بلاغًا عن حادث مروري بالقرب من مركز تجاري على مدخل محافظة صبيا، وأن في موقع الحادث مصابين.

وأضاف الصرخي بأنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بإشراف القيادي الميداني محمد أبو قنعان، وعند وصول الفرق تبيّن وجود حالتين من الجنسية الآسيوية، لديهما إصابات متعددة، ووضعهما الصحي حرج نتيجة تعرضهما لحالة دهس.

وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى إصاباتهم بين متوسطة وحرجة نتيجة انحراف السيارة، واصطدامها بسيارة أخرى، وخروجها للمسار الآخر. وقد قدم المسعفون الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,362

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة