أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام .. استعدادًا للآسيوية

بمتابعة الأمين العام لاتحاد القدم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمس الخميس، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 من سبتمبر المقبل استعدادًا لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وشهدت تدريبات اليوم متابعة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والذي التقى أعضاء البعثة عقب الحصة التدريبية حيث حثهم خلال اللقاء على مضاعفة الجهد والعطاء وتحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر.

وأدى اللاعبون تدريباتهم على صالة وزارة الرياضة بالدمام تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا والذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف رفع المعدل اللياقي.

واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب معاذ العسيري الذي فضل الجهاز الطبي إراحته لشعوره بآلام في ركبة قدمه اليسرى.